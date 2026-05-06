【動物冷知識】血不一定是紅的！4種「異色血液」揭開動物生存祕密

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？並非所有動物的血都是紅色的喔！在我們熟悉的紅色世界之外，大自然其實隱藏著一套華麗的「色彩密碼」。

血液的顏色並不只是為了視覺上的奇特，它更像是動物們為了在極端環境下生存，而隨身攜帶的「化學裝備」。

今天我們就來看看4種不同顏色的血液，是如何讓動物們在地球最艱困的角落活出色彩！

大部分的軟體動物，以及像鱟這類的節肢動物，血液呈現藍色。

這是因為他們使用的是含銅的呼吸蛋白——血藍蛋白（hemocyanin）。當血藍蛋白與氧氣結合時會呈現藍色，與人類以含鐵的血紅蛋白呈現紅色形成鮮明對比。

相較於紅血，血藍蛋白在低溫或低氧的環境中，與氧氣結合與釋放的表現較為穩定，特別適合水溫低、含氧量變動大的環境。這讓許多藍血動物能夠適應深海、極地或水流不穩的棲地。

另外，鱟的藍色血液不只在生理上特別，還具有重要的醫療價值。鱟的血液中含有一種對細菌內毒素極為敏感的凝固機制，只要遇到細菌污染，就會迅速凝結。科學家便利用這個特性，開發出用於檢測醫療器材與疫苗是否受到細菌污染的試劑（LAL測試），在藥品安全與醫療品質控管上扮演關鍵角色！

綠血石龍子之所以呈現特殊的綠色血液，是因為體內含有高濃度的膽綠素。膽綠素是血紅素分解後產生的代謝產物，在大多數動物體內會進一步被代謝、排出，因此含量很低；但在綠血石龍子體內卻異常累積，導致血液呈現明顯的綠色。

更特別的是，這種色素不只存在於血液中，還會沉積在骨骼、肌肉與部分組織中，因此他們的骨頭、舌頭，甚至部分內臟都帶有綠色調。

至於為什麼會演化出這種「高膽綠素體質」，目前普遍認為可能與抗瘧疾寄生蟲有關。膽綠素對多種血液寄生蟲具有潛在毒性或抑制效果，使得這些石龍子在東南亞等寄生蟲壓力較高的環境中，可能擁有較強的生存優勢。

鱷冰魚科，是生長在深海零度以下無污染水域的魚類，俗稱白血魚、南極冰魚或南極蝦魚，主要以南極蝦為食。

冰魚的血液是無色的，因為牠們缺乏血紅蛋白——也就是負責攜帶氧氣的蛋白質。

不過，由於極地海水溫度低、氧氣溶解度高，加上冰魚本身代謝率較低，即使沒有血紅蛋白，仍能獲得足夠的氧氣。

此外，少了紅血球也讓血液不那麼黏稠、流動性更好；再加上鱷冰魚科演化出比例特別大的心臟，能以更高的血流量，將溶解在血漿中的氧氣運送到全身各處，維持生命運作。

紫色的血液被稱為蚯蚓血紅蛋白，常見於星蟲、海豆芽等海洋無脊椎動物體內。

這些動物多數生活在海底或潮間帶泥沙、洞穴縫隙或珊瑚礁底部等環境，水流較不穩定、溶氧量偏低，屬於典型的缺氧棲地。

蚯蚓血紅蛋白的特性，是能在低氧環境下更穩定地與氧氣結合，並在需要時逐步釋放氧氣，因此能在氧氣供應不穩定的環境中維持基本代謝。相較於單純依賴溶解氧的方式，這類呼吸蛋白等於幫生物「額外存了一筆氧氣備用庫」，提升在缺氧環境中的生存能力。

順帶一提，雖然叫做蚯蚓血紅蛋白，但就跟太陽餅裡面沒有太陽一樣，蚯蚓本身並沒有蚯蚓血紅蛋白，就是與我們人類一樣的血紅蛋白而已。

參考資料：1、2、3、4