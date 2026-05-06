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淡水黑貓命運大不同 動保處救下22樓高空受困小貓

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市淡水地區日前則有1隻小黑貓受困22層高樓外牆數日未進食，隨時有墜樓風險。動保處費近3小時耐心引誘才平安救下，保命展開新生活。圖／新北市動保處提供
新北市淡水地區日前則有1隻小黑貓受困22層高樓外牆數日未進食，隨時有墜樓風險。動保處費近3小時耐心引誘才平安救下，保命展開新生活。圖／新北市動保處提供

淡江男大生2年多前虐殺學姊的黑貓近日被法院判決拘役30天併科20萬罰金，同樣在新北市淡水地區日前則有1隻小黑貓受困22層高樓外牆數日未進食，動保處費近3小時耐心引誘才平安救下，保命展開新生活。

淡水大忠街某社區住戶連續多日聽見貓咪嚎叫聲，但始終無法確認聲音來源，直到管委會逐層搜尋才在頂樓發現黑色幼貓疑似誤闖大樓，受困在離地約六、七十公尺的22層外牆狹窄橫梁上方，研判已多日未進食、體力衰弱，隨時可能因受驚、失足或體力不支墜落，情況相當緊急，隨即向新北市動保處通報求援。

淡水動物之家的動保員抵達後，評估現場高度、建物結構及營救風險，決定自屋頂垂降誘捕籠，並於籠內放置食物引誘貓咪自行入籠，避免強行捕捉造成意外。

由於貓咪警戒心很高，救援團隊耐心守候、反覆調整位置與時機，花費將近3小時，終於順利完成任務，將虛弱的貓咪平安帶回安置，經獸醫師治療照護，恢復健康後施打疫苗、完成絕育，將開放民眾認養，讓牠有機會展開新生活。

新北市動保處表示，高空救援最重要原則是「先確保人員安全，再進行動物救援」，民眾若發現動物受困高樓、外牆、屋簷或其他危險處所，切勿冒險攀爬貿然抓捕，以免發生人員墜落或動物受驚逃竄等危險情形。

若發現動物受困或處於危險環境，應立即撥打1959動保專線或動保處24小時通報電話（02）29596353，由專業人員評估執行救援，以確保動物獲得正確且專業的幫助。

新北市淡水地區日前則有1隻小黑貓受困22層高樓外牆，隨時有墜樓風險。動保處費近3小時耐心引誘，終於成功誘捕小黑貓，順利將牠帶離險境。圖／新北市動保處提供
新北市淡水地區日前則有1隻小黑貓受困22層高樓外牆，隨時有墜樓風險。動保處費近3小時耐心引誘，終於成功誘捕小黑貓，順利將牠帶離險境。圖／新北市動保處提供

新北市淡水區大忠街某社區，日前則有1隻小黑貓受困22層高樓外牆，隨時有墜樓風險，動保處費近3小時耐心引誘才平安救下。圖／新北市動保處提供
新北市淡水區大忠街某社區，日前則有1隻小黑貓受困22層高樓外牆，隨時有墜樓風險，動保處費近3小時耐心引誘才平安救下。圖／新北市動保處提供

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