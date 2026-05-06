犬貓不節育恐挨罰 南市近2年已裁罰23名飼主

犬貓不節育恐挨罰！南市府動物防疫保護處統計，近2年已裁罰23名飼主，動保處表示，絕育不僅有助毛孩健康，也能避免不必要繁殖，從源頭減少流浪動物產生。

南市府動保處將於下月起辦理犬貓絕育補助，鼓勵飼主為家中犬貓適時完成絕育。動保處長方川和指出，犬貓經專業獸醫評估後進行絕育，通常可降低生殖系統疾病風險，如子宮蓄膿或睪丸疾病，也能減少發情期間出現嚎叫、攻擊或走失等行為問題。

若未為寵物絕育，除可能增加照顧負擔，也可能因繁殖衍生棄養問題，造成流浪動物增加。

動保處統計，2023至2025年間，南市已有23名飼主因未依規定為犬貓辦理絕育或繁殖而遭裁罰。動保處提醒，依動物保護法第22條第3項規定，特定寵物飼主應為寵物絕育；如有繁殖需求，須事先向主管機關申報並提出繁殖管理說明，並於出生後完成晶片植入及寵物登記。違反規定者，依同法第27條第8款，可處5萬元以上25萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

動保處指出，持續推動犬貓絕育補助措施，近三年已協助9000餘隻犬貓完成絕育。今年絕育補助預計6月開始辦理，只要設籍於台南市且所飼犬貓品種為混種犬貓，方可接受絕育補助；補助項目為絕育手術（麻醉方式：液體麻醉）、狂犬病預防注射、植入晶片並完成寵物登記。若家犬體重超過15公斤，飼主須自行負擔麻醉超重費。

犬貓不節育恐挨罰！南市府動物防疫保護處統計，近2年已裁罰23名飼主。記者謝進盛／翻攝