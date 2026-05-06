八里擱淺4小虎鯨其中1隻懷孕 今下午預計野放重回大海

4隻小虎鯨被人發現擱淺在八里的沙灘，獲救後昨晚被送到基隆八斗子的救傷站。中華鯨豚協會今天表示，其中1隻小虎鯨已懷孕，觀察4隻都能在池中漂浮游泳，總體評估都達野放標準，預計今天下午野放。

新北市八里北堤的沙灘，昨天出現4隻擱淺的小虎鯨，海委會、海巡署、新北市政府、基隆市政府和中華鯨鯨協會合力救援。受天候與海象等因素限制，救援團隊認為不宜現地檢傷，因此把這4隻小虎鯨，設在送到基隆八斗子漁港的「海之生鯨豚救傷站」診斷評估，以及後續的治療。

這4隻小虎鯨昨晚順利送入救生站的水池後，救援團隊檢查發現2隻雄性，2隻雌性，測量體長都約在206至216公分間，體重約在121至139公斤間，同時進行理學檢查、浮力檢查、血液檢測、熱影像檢視、超音波診斷、噴氣與氣孔採樣等檢傷工作。

中華鯨豚協會今天近午公布檢查結果，4隻小虎鯨肉眼檢傷發現體態尚可，超音波檢查輕微消瘦。血液檢查發現4隻都有輕微發炎情形，但其他項目血檢值都在可接受範圍。肺臟影像狀態良好，但部分個體有陳舊的結節，推測是過往的病變造成。

鯨豚協會表示，其中體型最大的小虎鯨已懷孕，胎兒約15至30公分。有2隻小虎鯨胃內有食物，表示擱淺前才覓食。浮力測試顯示4隻都能獨立的在池中漂浮游泳，且展現明顯的依賴關係，會在池子中聚集或彼此呼喚。

中華鯨豚協會指出，總體評估這4隻小虎鯨達到野放標準，因為有輕微炎症反應，醫療團隊已給予動物必要的維生素與抗生素，預計今天下午由基隆海巡隊100噸巡防艇載運出海野放。

擱淺在八里沙灘的4隻小虎鯨被送到基隆八斗子的救傷站，其中體型最大的小虎鯨已懷孕。圖／基市府產業發展處提供

擱淺在八里沙灘的4隻小虎鯨被送到基隆八斗子的救傷站，中華鯨豚協會評估都達野放標準，預計今天下午出海野放。圖／基市府產業發展處提供

擱淺在八里沙灘的4隻小虎鯨被送到基隆八斗子的救傷站，中華鯨豚協會評估都達野放標準，預計今天下午出海野放。圖／基市府產業發展處提供