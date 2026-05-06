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影／遏止惡意虐待毛孩 民代呼籲修法加重處罰

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
苗栗縣知名網紅餐廳遭民眾檢舉疑似長期不當對待犬隻，民進黨立委郭昱晴（左二）、吳沛憶（左一）等今天舉行記者會，希望對於惡意虐待毛孩能有足夠處罰才能遏止，並在制度面上能修法加重罰則。記者潘俊宏／攝影
苗栗縣知名網紅餐廳遭民眾檢舉疑似長期不當對待犬隻，民進黨立委郭昱晴（左二）、吳沛憶（左一）等今天舉行記者會，希望對於惡意虐待毛孩能有足夠處罰才能遏止，並在制度面上能修法加重罰則。記者潘俊宏／攝影

苗栗縣知名網紅餐廳遭民眾檢舉疑似長期不當對待犬隻，苗栗縣政府依動保法裁罰飼主新台幣7萬5000元。民進黨立委郭昱晴、吳沛憶等今天舉行記者會，希望對於惡意虐待毛孩能有足夠處罰才能遏止，並在制度面上能修法加重罰則。

苗栗縣政府指出，檢舉影像內容顯示飼主從112年至114年多次以拖行、抽打、丟擲物品及腳踢等行為對待犬隻，已明顯超出合理管教範圍，該餐廳目前已歇業。吳沛憶表示，這些情形非單一事件，而是長期累積，希望現在的法律能有足夠懲罰才有效果能遏止惡意虐待，該事件卻只罰7萬5000元，這麼多隻的犬隻，這麼多年下來，應該要按次、按隻處罰，累積下來才能有效遏止，再來，現在立法院正討論修動保法，對於虐待動物會加重處罰，希望朝野立委都能支持。

苗栗縣知名網紅餐廳遭民眾檢舉疑似長期不當對待犬隻，民進黨立委郭昱晴（中）、吳沛憶（左）等今天舉行記者會，希望對於惡意虐待毛孩能有足夠處罰才能遏止，並在制度面上能修法加重罰則。記者潘俊宏／攝影
苗栗縣知名網紅餐廳遭民眾檢舉疑似長期不當對待犬隻，民進黨立委郭昱晴（中）、吳沛憶（左）等今天舉行記者會，希望對於惡意虐待毛孩能有足夠處罰才能遏止，並在制度面上能修法加重罰則。記者潘俊宏／攝影

動保法 苗栗 郭昱晴

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