影／遏止惡意虐待毛孩 民代呼籲修法加重處罰

苗栗縣知名網紅餐廳遭民眾檢舉疑似長期不當對待犬隻，苗栗縣政府依動保法裁罰飼主新台幣7萬5000元。民進黨立委郭昱晴、吳沛憶等今天舉行記者會，希望對於惡意虐待毛孩能有足夠處罰才能遏止，並在制度面上能修法加重罰則。

苗栗縣政府指出，檢舉影像內容顯示飼主從112年至114年多次以拖行、抽打、丟擲物品及腳踢等行為對待犬隻，已明顯超出合理管教範圍，該餐廳目前已歇業。吳沛憶表示，這些情形非單一事件，而是長期累積，希望現在的法律能有足夠懲罰才有效果能遏止惡意虐待，該事件卻只罰7萬5000元，這麼多隻的犬隻，這麼多年下來，應該要按次、按隻處罰，累積下來才能有效遏止，再來，現在立法院正討論修動保法，對於虐待動物會加重處罰，希望朝野立委都能支持。