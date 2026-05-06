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影／抹黑流流？動保團體控野保團體假數據 惡意凍結動保預算
許多野保團體日前指出遊蕩犬問題未能有效解決，每年造成的社會成本達36.4億元，並呼籲立法院凍結相關預算。動保團體台灣動物共生聯盟今天舉行記者會質疑該數據造假，存在嚴重分類錯誤與方法論問題，先射箭再畫靶惡意抹黑遊蕩犬。
台灣動物共生聯盟陳小燕表示，野保團體宣稱的36.4億元包含道安損失、農業損失與生態損失加總而來，但是經過整理警政署的動物交通事故資料顯示，分類多為撞動物、動物竄出等，而非遊蕩犬肇事的專屬分類，至於道安損失的歸因為釐清原因是否為遊蕩犬，計算方式也不透明，其次，農損數字以彰化縣的統計推估全台顯然不合理，再者，生態損失是由估算損失轉為確定損失也不公道，企圖以科學方式傳遞偏頗資訊及操縱輿論，我們不希望讓遊蕩犬成為不實數據與打壓團體的代罪羔羊。
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