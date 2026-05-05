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影／八里擱淺4小虎鯨疑遭達摩鯊攻擊 送基隆醫療任務艱鉅

聯合報／ 記者游明煌黃子騰／基隆即時報導
市府產業發展處說，小虎鯨體長均超過2公尺，4隻同時救援，需要大量志工照料，是該站近年來面臨量體最大、任務最艱鉅的救援挑戰。記者游明煌／攝影
市府產業發展處說，小虎鯨體長均超過2公尺，4隻同時救援，需要大量志工照料，是該站近年來面臨量體最大、任務最艱鉅的救援挑戰。記者游明煌／攝影

新北市八里北堤沙灘今天下午有4隻活體小虎鯨集體擱淺，獲救後經獸醫師到場初步評估，今晚將全數小虎鯨送到基隆八斗子漁港「海之生鯨豚救傷站」後續檢傷醫療。中華鯨豚協會檢傷後表示2隻有外傷，疑被達摩鯊攻擊，傷口有鯊魚咬痕。

中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮說，小虎鯨不是虎鯨的寶寶，是另外一種獨立第物種，是台灣滿常見集體擱淺的鯨豚，八里沿岸算是台灣目前活體擱淺最主要範圍，約有50到60%是活體。

曾鉦琮表示，獸醫到現場診斷發現2隻有外傷，疑被達摩鯊攻擊，傷口有鯊魚咬痕、鯨蝨，另有1隻有藤壺附著，是很不好的消息，表示本身已比較差，因為天氣下雨，先送基隆救傷站檢傷，決定後續處置方式。

基隆市政府產業發展處處長蔡馥嚀表示，這是八斗子海之生救援池自去年10月落成以來，第二起收容案件。設施於去年擴建，救援池容量較以往帆布池提升約1.5倍，才具備同時收容4隻小虎鯨的空間。

這次救傷行動充分展現新式設施的優勢，專業吊掛系統大幅提升大型鯨豚搬運的安全性與效率，另外，救援池所用之海水直接引進八斗子漁港外乾淨海水，確保救護環境穩定。海之生是目前全台唯一兼具自動化吊掛系統與照護功能的鯨豚救援基地。

市府產業發展處說，小虎鯨體長均超過2公尺，4隻同時救援，需要大量志工照料，是該站近年來面臨量體最大、任務最艱鉅的救援挑戰。

目前4隻小虎鯨由中華鯨豚協會安排專業志工輪班，進行觀測與照護。醫療團隊將視個體復原狀況，滾動式評估後續野放計畫或持續醫療方案。

中華鯨豚協會表示，小虎鯨為罕見的小型齒鯨，屬海豚科領航鯨亞科，分布於全球熱帶與溫帶海域，外型特徵為體色黝黑、頭部渾圓且無明顯嘴喙，外型與瓜頭鯨極為相似。小虎鯨具有高度群體性，常發生集體擱淺。

市府產業發展處說，小虎鯨體長均超過2公尺，4隻同時救援，需要大量志工照料，是該站近年來面臨量體最大、任務最艱鉅的救援挑戰。記者游明煌／攝影
市府產業發展處說，小虎鯨體長均超過2公尺，4隻同時救援，需要大量志工照料，是該站近年來面臨量體最大、任務最艱鉅的救援挑戰。記者游明煌／攝影

市府產業發展處說，小虎鯨體長均超過2公尺，4隻同時救援，需要大量志工照料，是該站近年來面臨量體最大、任務最艱鉅的救援挑戰。記者游明煌／攝影
市府產業發展處說，小虎鯨體長均超過2公尺，4隻同時救援，需要大量志工照料，是該站近年來面臨量體最大、任務最艱鉅的救援挑戰。記者游明煌／攝影

鯨豚 虎鯨 基隆 八里

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