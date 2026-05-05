脊椎退化、骨刺、關節炎 北市動物園19歲高齡石虎「小母」1日死亡

北市動物園今天在臉書貼文，2018年來到園內擔任石虎保育大使19歲高齡個體「小母」，因脊椎退化、骨刺及退化性關節炎體力衰退，上周出現攝食量下降及活動意願降低，1日離世。

「小母」在2018年透過農業部林保署野生動物救傷收容計畫來到動物園擔任石虎保育大使，迄今已是高齡個體，而長期因脊椎退化、骨刺及退化性關節炎等問題體力漸衰，2024年起在後區養老。

園方表示，小母近一周出現攝食量下降及活動意願降低等情形，於5月1日告別。

北市動物園擔任石虎保育大使19歲高齡個體「小母」，因脊椎退化、骨刺及退化性關節炎體力衰退，上周出現攝食量下降及活動意願降低，1日離世。圖／動物園提供