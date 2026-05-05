八里北堤沙灘4隻小虎鯨擱淺 雨中急救援畫面曝光

新北市八里區淡江大橋下方北堤沙灘今天下午1時許發生鯨豚集體擱淺意外，海巡署第八岸巡隊人員發現有4隻小虎鯨擱淺在沙灘上，立即通報新北市動保處及中華鯨豚協會到場救援。下午4時已將4隻小虎鯨運上車，將送至基隆八斗子救傷站安置。

中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮表示，下午1時許接獲通報，協會人員因原已在附近執勤，15分鐘內迅速趕抵現場展開救援。海巡人員第一時間即依標準作業程序，協助將擱淺小虎鯨帶離岸際並進行初步照護，約10至20分鐘內即完成上岸處置，爭取黃金救援時間。

現場確認共有4隻小虎鯨，均為活體暫無死亡個體。但因北部地區持續降雨，現場儀器操作受限，加上擱淺位置為廣大潮間帶，評估短時間內不具備原地野放條件，因此決定先行後送至八斗子救傷站進行安置與檢查，目前預計傍晚6時後抵達八斗子，晚間8時後可望完成初步檢查並釐清健康狀況。

曾鉦琮指出，小虎鯨與一般民眾熟知的虎鯨為不同物種，台灣過去並無虎鯨集體擱淺紀錄，但小虎鯨群體擱淺案例相對常見。此次事件後續將待專業獸醫團隊完成完整健康評估後，再視情況決定是否適合野放。

救援人員對擱淺的小虎鯨進行初步照護。圖／中華鯨豚協會提供