八里北堤沙灘4隻小虎鯨擱淺 動保處鯨豚協會馳援救起待評估野放

新北市八里區淡江大橋附近北堤沙灘，今天下午海巡人員發現有4隻小虎鯨集體擱淺。新北市動保處、中華鯨豚協會獲報派員趕抵，並聯繫新北救難協會出動沙灘車協助搬運，目前4隻小虎鯨已救上車，將運送至八斗子岸置中心進行檢查與安置。

新北市動保處今天下午1時許接獲海巡通報，新北市台61線八里北堤沙灘附近有4隻小虎鯨集體擱淺。動保處即刻調派2輛管制車前往支援救援，中華鯨豚協會也派員前往，與海巡人員合力緊急將擱淺的小虎鯨救出。但因今日海象不佳，浪高逾2公尺，且伴隨降雨及夜間作業不便，經與鉅隆船隊評估及考量人員作業安全，暫不適宜出海野放，預計明日將視海象狀況再行評估辦理。

動保處表示，目前小虎鯨已由動保處運送至八斗子岸置中心進行檢查與安置，後續將由中華鯨豚協會進行專業評估，待其健康狀況穩定、體力恢復後，再擇適當時機辦理野放作業。

中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮表示，八里挖子尾一帶時常發生活體鯨豚擱淺事件，今天下午1時接獲海巡人員通報後，15分鐘內即派員趕抵現場，與現場海巡及動保處人員共20多人合力替擱淺的小虎鯨救上岸，預計晚間6時運送至八斗子救傷站，小虎鯨健康狀況及是否能野放仍待評估後才能得知。