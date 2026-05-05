雪霸推出「暗夜王者誕生記」 黃魚鴞寶寶命名活動網友腦洞大開

雪霸國家公園管理處今年4月初在七家灣溪畔記錄到珍貴的黃魚鴞成功育雛畫面，除了首度推出「武陵黃魚鴞育雛」24小時即時直播，即日起還特別舉辦「暗夜王者誕生記」黃魚鴞寶寶命名活動，邀全民一同為兩隻可愛的幼鳥命名，留下屬於台灣山林的珍貴紀錄。

雪霸管理處表示，武陵黃魚鴞育雛24小時即時直播，讓民眾得以近距離觀察棲息於溪流生態系頂端的神秘掠食者，並揭開「暗夜王者」的育雛祕密，為讓更多民眾參與這段難得的生命歷程，因此推出黃魚鴞寶寶命名活動。

雪管處表示，黃魚鴞為台灣珍貴的保育類猛禽，棲息於森林與溪流交會的自然環境，對棲地品質要求極高。這次於七家灣溪畔成功育雛，不僅顯示雪霸國家公園長期推動物種棲地保育的成果，也象徵溪流生態系的健康與穩定。透過全天候直播，民眾可即時觀察親鳥覓食、餵食及幼鳥成長的過程，進一步認識溪流生態與猛禽保育的重要性。

雪管處指出，這次命名活動將分3個階段進行。第一階段從今天5月5日至9日下午4點，開放民眾於雪霸國家公園官方臉書貼文留言，為兩隻寶寶提供成對名字，並簡要說明命名理念。兩隻幼鳥目前暫稱為「大寶」約50日齡、「小寶」約40日齡，請民眾發揮創意，為牠們取一對富有意義且動聽的名字。例如大寶「溪王」+小寶「溪寶」，象徵守護七家灣溪，是溪流的珍貴物種。

第二階段將由主辦單位雪管處及屏科大教師洪孝宇共同遴選出5組入選命名，於5月10日公告於官方粉絲專頁；第三階段從5月11日至14日下午4點開放全民票選，由粉絲選出最具代表性的名字，獲得票數最高者將成為黃魚鴞寶寶的正式名字。

雪管處指出，為獎勵回饋參與民眾，入選的5組命名者將可獲得黃魚鴞主題精美禮品；此外，凡參與票選並投給最終獲選票數最高名稱的民眾，還有機會抽中限量宣導品，共計40個名額，得獎名單預計5月15日於雪管處臉書專頁公告。雪霸臉書票選連結為（https://www.facebook.com/share/p/18mP87wwr4/）。

雪管處第一階段的命名活動今天起跑，吸引不少網友留言及命名，腦洞大開發揮創意並說明命名理由，包括跳跳黃+叫叫黃、黃羽影 （大寶）& 黃迅爪（小寶）、蛋黃派（大寶）＆ 蛋黃酥（小寶），還有黃霸天、黃嘯天，讓兩隻幼雛未成年就已霸氣十足，也有黃灰鴻（大）+黃雪嘯（小），命名網友說因為要霸氣，功夫又好，且有笑傲江湖的感覺；還有網友想知道大寶、小寶的性別，十分逗趣。

雪霸國家公園即日起特別舉辦「暗夜王者誕生記」黃魚鴞寶寶命名活動，邀全民一同為兩隻可愛的幼鳥命名，留下屬於台灣山林的珍貴紀錄。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園即日起舉辦「暗夜王者誕生記」黃魚鴞寶寶命名活動，邀全民一同為兩隻可愛的幼鳥命名，入選者還有紀念品可領取。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園即日起特別舉辦「暗夜王者誕生記」黃魚鴞寶寶命名活動，邀全民一同為兩隻可愛的幼鳥命名，留下屬於台灣山林的珍貴紀錄。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園今年首度推出「武陵黃魚鴞育雛」24小時即時直播。圖／雪霸國家公園管理處提供