滅鼠藥反害到鳳頭蒼鷹…動保團體：北北基死亡蒼鷹9成2檢出老鼠藥

近期台北市政府以大規模投放滅鼠藥作為主要防治手段惹議，為野生動物而走行動聯盟、台灣爬行類動物保育協會及台灣猛禽研究會等，今於立法院舉行記者會指出，以化學藥劑為核心的策略，恐無法有效控制鼠患，反而可能透過食物鏈累積效應，對都市生態與家養寵物帶來長期系統性的風險，其中台北與基隆地區的鳳頭蒼鷹死亡樣本，老鼠藥檢出率高達92%，政策應納入生態、公衛、獸醫等多方專業並整合規畫，才能推動長期有效的都市治理政策。

為野生動物而走行動聯盟理事長李宗宸指出，北市府此次應對鼠患的策略，主要集中於末端撲殺，但忽略鼠類具有高度繁殖力與行為適應能力，在缺乏整體環境管理的情況下，例如垃圾清運、業者不當處理廚餘、排水系統漏洞及遊蕩動物、野鴿餵食殘餌等問題未被處理，將使藥劑效果大打折扣。同時，滅鼠藥進入食物鏈後，可能造成掠食者與寵物的二次中毒，形成「越投藥、風險越高」的惡性循環。

台灣猛禽研究會秘書長蔡岱樺公布近年監測結果指出，2021至2024年間，送驗死亡猛禽中有61%檢出滅鼠藥殘留；其中，台北與基隆地區的鳳頭蒼鷹樣本，檢出率更高達92%。進一步分析顯示，檢出個體中，約68%同時含有2種以上藥劑，最高甚至達5種。猛禽等高階掠食者死亡後，將削弱對鼠類的自然控制能力，造成生態調節功能下降。並且，長期且無差別投藥，可能促使鼠類族群產生抗藥性。

台灣爬行類動物保育協會監事洪譽庭表示，身為高階掠食者的蛇類和猛禽，其繁殖能力遠低於鼠類，一旦雙方數量因投藥同時被重挫，後續鼠類的族群恢復速度將遠快於掠食者，這會導致環境中出現漫長的「生態空窗期」，倖存的老鼠族群將在缺乏天敵壓力，且食物來源充足的情況下迅速繁殖，甚至出現族群反彈現象，使防治效果短暫且不可持續。換言之，若未優先處理食物來源問題，單一依賴藥劑的策略，反而可能加劇鼠患風險。

中央研究院國際生物多樣性博士學程博士候選人劉鎮表示，為了減少化學藥劑的使用，鼠類防治與管理在國際上漸漸走向綜合病媒管理的趨勢，例如以系統性調查加上公民回報系統監測鼠類分布熱點，並利用定期鼠類調查活動展開環境與衛生教育活動，以及清除動物餵食點、滅鼠藥應置於餌劑盒等裝置內，避免寵物、野生動物誤食。

台北市議員何孟樺說，北市府多年來推動公園生態化工作，更以鳳頭蒼鷹這類都會猛禽入駐大安森林公園，作為城市生態保育的亮點，應該重視錯誤用藥對生態帶來的傷害，而非對此問題視而不見。

與會團體強調，鼠害問題本質上屬於環境管理議題，而非單一藥劑即可解決。若缺乏整體規畫，可能在未降低風險的情況下，進一步擴大生態與公共安全成本，應兼顧生態與公共衛生，並且諮詢各方專業，建立以源頭管理為核心的長期策略。

動保團體憂心，滅鼠藥進入食物鏈後，可能造成掠食者與寵物的二次中毒。圖為鳳頭蒼鷹示意圖。聯合報系資料照片