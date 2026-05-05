苗栗網紅餐廳被控虐待黃金獵犬 6年前竄紅人潮多

苗栗縣一家知名網紅寵物餐廳被民眾檢舉疑不當對待犬隻，苗栗縣政府上月28日依動物保護法裁罰飼主7萬5000元，5月2日會同獸醫師現場查核，扣留10隻犬隻；該餐廳6年前在台中也是網紅餐廳，餐廳強調有10隻黃金獵犬和1隻臘腸犬陪客人吃喝，營業時間經常客滿，店外排隊人潮近百公尺。

台中市動保處表示，餐廳的黃金獵犬養在台中，保處有派員稽查，犬隻飼養於透天宅內，精神活力尚可，未見有明顯外傷，飼主表示於苗栗經營餐廳，動物會往返兩地飼養。

這家網紅餐廳被民眾檢舉疑似長期不當對待犬隻，媒體播出店內疑似虐打黃金獵犬畫面引起愛狗人士憤怒，近日在網路討論多；苗栗縣府指出，檢舉影像涵蓋2023年至2025年，內容顯示飼主多次以拖行、牽繩抽打、丟擲物品及腳踢等行為對待犬隻，明顯超出合理管教範圍，餐廳現已歇業。

業者6年前在台中市神岡區經營主題餐廳，就以被稱為狗界暖男的黃金獵犬為號召，吸引很多年輕男女排隊消費，中午營業前，店門前常大排長龍，餐廳強調有10隻黃金獵犬和1隻臘腸犬陪客人吃喝。

曾到餐廳消費的陳姓男子說，這家餐廳是寵物友善餐廳，客人可帶自己的狗到餐廳用餐，餐廳有草皮可讓狗奔跑活動。餐廳入園費每人100元，可抵餐點消費，店內也有狗專用餐點，當時餐廳爆紅，如果客人太多，店家為管制人數，會讓後半段排隊人潮拿號碼牌。