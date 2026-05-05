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師大浪貓「豆豆」車禍亡 民團：遊蕩動物回歸管領體系

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
民進黨立委張雅琳（中）、拼圖喵中途之家創辦人陳人祥（左二）、獸醫師關心羚（左一）等人開記者會，呼籲讓遊蕩動物全面回歸有人負責的管領體系，才是終止悲劇的唯一途徑。記者余承翰／攝影
民進黨立委張雅琳（中）、拼圖喵中途之家創辦人陳人祥（左二）、獸醫師關心羚（左一）等人開記者會，呼籲讓遊蕩動物全面回歸有人負責的管領體系，才是終止悲劇的唯一途徑。記者余承翰／攝影

台北市師大商圈一隻人稱「師大里長」的知名流浪貓「豆豆」，日前不幸車禍死亡，當地民眾不捨設立留言牆悼念。動保團體及立委張雅琳指出，許多人誤以為街頭遊蕩就是自由，呼籲讓遊蕩動物全面回歸有人負責的管領體系，才是終止悲劇的唯一途徑。

獸醫師關心羚說，豆豆在街頭生活近廿年，最終卻以極度疼痛方式離世，反映出台灣社會對生命教育的不足。拼圖喵中途之家創辦人陳人祥呼籲，政府應投入資源於中途體系與收容所運作，提升周轉率，讓遊蕩動物進入家庭，唯有資源發揮中繼功能，才能落實動物福利良性循環，若持續投注資源於缺乏管理目標的政策，收容量能將持續飽和，無法發揮救援功能。

為野生動物而走行動聯盟理事長李宗宸說，長期讓犬貓滯留街頭不僅危及其生命安全，亦會對野生動物造成捕食與疾病傳播壓力，目前全台約十四萬隻遊蕩犬，每年引發交通事故近三千件，唯有建立完整的責任體系，以「認養代替購買、領養代替餵養、終養代替棄養」，才能確保動物福祉並降低社會成本。

立委張雅琳表示，遊蕩不是自由，放養也不是友善，政府應檢討預算配置與執行成效，強化絕育、認養收容、責任飼養與環境教育，才能逐步減少悲劇。

與會團體最後向政府提出要求，包含強化動保教育，針對生態敏感區、人犬衝突、車禍事故高風險區，應立法禁餵食並設定移除目標；減少補助具爭議的回置作業，轉而挹注於提升收容所周轉率、私人機構納管及專業化認養推廣等。

張雅琳 師大

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