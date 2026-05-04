影／桃機檢疫犬凶狠海報紅到日本 EVA風格「I吸YOU」吸睛

有日本旅客來台旅行時，順手拍下在桃機非洲豬瘟手檢區看到的防檢署海報，並在推特發文表示「台灣的檢疫犬越來越厲害了」，因海報中的檢疫犬皺著鼻子、目光兇狠，EVA風格文字排版加上諧音梗「I 吸 YOU」標題，吸引近80萬人點閱。

農業部動植物防疫檢疫署桃園分署桃園機場檢疫站站長吳思宏表示，旅客入境時會看到很多不同單位的宣導品，為了將旅客目光留在動植物防疫檢疫題目上，桃機檢疫站就用較特別或吸睛方式來做宣導品，使用嚴厲的語氣，加上EVA風格排版的文字，讓旅客知道該注意規定，違規會罰錢，藉此提醒旅客。

吳思宏指出，傳統海報可能放了很多蘋果、肉鬆等檢疫物的照片，但現在民眾注目的時間較短，檢疫站同仁希望透過吸睛的小狗圖片，讓旅客知道手檢站邊在做什麼，像民眾拍到的照片是貼在手提行李查驗區，旅客就會知道X光機就是在查驗相關物品。

吳思宏說，同事們認為這個題目宣導了很久，民眾到底知不知道，當初會使用狗狗兇狠的照片，是因為領犬員平常跟檢疫犬朝夕相處，其中有一些照片是狗狗在玩樂或等待看病時露出兇狠表情時拍的，站方就請領犬員提供適合的照片做宣導品，沒想到效果這麼好。

吳思宏透露，目前派駐桃機的檢疫犬共25隻，日本網友張貼的海報已使用近1年，檢疫站會因應三節或特定活動更換不同宣導品，以往也使用過小狗較活潑、可愛的照片，像在中秋節時就曾出現「檢疫仙子」或其他樣貌，也會依不同場域使用不同照片宣導，吸引目光讓旅客更了解相關議題。

農業部動植物防疫檢疫署桃園分署桃園機場檢疫站站長吳思宏表示，為了將旅客目光留在動植物防疫檢疫題目上，就用較特別或吸睛方式來做宣導品，使用嚴厲的語氣，加上EVA風格排版的文字，讓旅客知道該注意規定，違規會罰錢，藉此提醒旅客。圖／防檢署提供

吳思宏說，當初會使用狗狗兇狠的照片，是因為領犬員平常跟檢疫犬朝夕相處，其中有一些照片是狗狗在玩樂或等待看病時露出兇狠表情時拍的，站方就請領犬員提供適合的照片做宣導品。圖／防檢署提供

吳思宏說，當初會使用狗狗兇狠的照片，是因為領犬員平常跟檢疫犬朝夕相處，其中有一些照片是狗狗在玩樂或等待看病時露出兇狠表情時拍的，站方就請領犬員提供適合的照片做宣導品。圖／防檢署提供