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影／桃機檢疫犬凶狠海報紅到日本 EVA風格「I吸YOU」吸睛

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
農業部動植物防疫檢疫署桃園分署桃園機場檢疫站同仁自行設計宣導海報，吸引日本旅客拍照並在社群軟體發文，吸引不少民眾按讚。記者黃仲明／攝影
農業部動植物防疫檢疫署桃園分署桃園機場檢疫站同仁自行設計宣導海報，吸引日本旅客拍照並在社群軟體發文，吸引不少民眾按讚。記者黃仲明／攝影

日本旅客來台旅行時，順手拍下在桃機非洲豬瘟手檢區看到的防檢署海報，並在推特發文表示「台灣的檢疫犬越來越厲害了」，因海報中的檢疫犬皺著鼻子、目光兇狠，EVA風格文字排版加上諧音梗「I 吸 YOU」標題，吸引近80萬人點閱。

農業部動植物防疫檢疫署桃園分署桃園機場檢疫站站長吳思宏表示，旅客入境時會看到很多不同單位的宣導品，為了將旅客目光留在動植物防疫檢疫題目上，桃機檢疫站就用較特別或吸睛方式來做宣導品，使用嚴厲的語氣，加上EVA風格排版的文字，讓旅客知道該注意規定，違規會罰錢，藉此提醒旅客。

吳思宏指出，傳統海報可能放了很多蘋果、肉鬆等檢疫物的照片，但現在民眾注目的時間較短，檢疫站同仁希望透過吸睛的小狗圖片，讓旅客知道手檢站邊在做什麼，像民眾拍到的照片是貼在手提行李查驗區，旅客就會知道X光機就是在查驗相關物品。

吳思宏說，同事們認為這個題目宣導了很久，民眾到底知不知道，當初會使用狗狗兇狠的照片，是因為領犬員平常跟檢疫犬朝夕相處，其中有一些照片是狗狗在玩樂或等待看病時露出兇狠表情時拍的，站方就請領犬員提供適合的照片做宣導品，沒想到效果這麼好。

吳思宏透露，目前派駐桃機的檢疫犬共25隻，日本網友張貼的海報已使用近1年，檢疫站會因應三節或特定活動更換不同宣導品，以往也使用過小狗較活潑、可愛的照片，像在中秋節時就曾出現「檢疫仙子」或其他樣貌，也會依不同場域使用不同照片宣導，吸引目光讓旅客更了解相關議題。

農業部動植物防疫檢疫署桃園分署桃園機場檢疫站站長吳思宏表示，為了將旅客目光留在動植物防疫檢疫題目上，就用較特別或吸睛方式來做宣導品，使用嚴厲的語氣，加上EVA風格排版的文字，讓旅客知道該注意規定，違規會罰錢，藉此提醒旅客。圖／防檢署提供
農業部動植物防疫檢疫署桃園分署桃園機場檢疫站站長吳思宏表示，為了將旅客目光留在動植物防疫檢疫題目上，就用較特別或吸睛方式來做宣導品，使用嚴厲的語氣，加上EVA風格排版的文字，讓旅客知道該注意規定，違規會罰錢，藉此提醒旅客。圖／防檢署提供

吳思宏說，當初會使用狗狗兇狠的照片，是因為領犬員平常跟檢疫犬朝夕相處，其中有一些照片是狗狗在玩樂或等待看病時露出兇狠表情時拍的，站方就請領犬員提供適合的照片做宣導品。圖／防檢署提供
吳思宏說，當初會使用狗狗兇狠的照片，是因為領犬員平常跟檢疫犬朝夕相處，其中有一些照片是狗狗在玩樂或等待看病時露出兇狠表情時拍的，站方就請領犬員提供適合的照片做宣導品。圖／防檢署提供

吳思宏說，當初會使用狗狗兇狠的照片，是因為領犬員平常跟檢疫犬朝夕相處，其中有一些照片是狗狗在玩樂或等待看病時露出兇狠表情時拍的，站方就請領犬員提供適合的照片做宣導品。圖／防檢署提供
吳思宏說，當初會使用狗狗兇狠的照片，是因為領犬員平常跟檢疫犬朝夕相處，其中有一些照片是狗狗在玩樂或等待看病時露出兇狠表情時拍的，站方就請領犬員提供適合的照片做宣導品。圖／防檢署提供

農業部動植物防疫檢疫署桃園分署桃園機場檢疫站站長吳思宏表示，為了將旅客目光留在動植物防疫檢疫題目上，就用較特別或吸睛方式來做宣導品，使用嚴厲的語氣，加上EVA風格排版的文字，讓旅客知道該注意規定，違規會罰錢，藉此提醒旅客。圖／防檢署提供
農業部動植物防疫檢疫署桃園分署桃園機場檢疫站站長吳思宏表示，為了將旅客目光留在動植物防疫檢疫題目上，就用較特別或吸睛方式來做宣導品，使用嚴厲的語氣，加上EVA風格排版的文字，讓旅客知道該注意規定，違規會罰錢，藉此提醒旅客。圖／防檢署提供

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