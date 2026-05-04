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師大浪貓「豆豆」車禍亡 保育團體：遊蕩誤認自由致悲劇 籲強化收容與認養

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
民進黨立委張雅琳（中）、拼圖喵中途之家創辦人陳人祥（左二）、獸醫師關心羚（左一）等人上午開記者會，呼籲讓遊蕩動物全面回歸有人負責的管理體系，才是終止悲劇的唯一途徑。記者余承翰／攝影
民進黨立委張雅琳（中）、拼圖喵中途之家創辦人陳人祥（左二）、獸醫師關心羚（左一）等人上午開記者會，呼籲讓遊蕩動物全面回歸有人負責的管理體系，才是終止悲劇的唯一途徑。記者余承翰／攝影

日前台北市師大商圈知名遊蕩貓「豆豆」不幸車禍亡。為野生動物而走行動聯盟、拼圖喵中途之家、獸醫師關心羚、立委張雅琳等今天共同召開記者會，強調社會長期將街頭遊蕩誤認為自由的觀念偏差，導致了原先能避免的悲劇發生，呼籲讓遊蕩動物全面回歸有人負責的管理體系，才是終止悲劇的唯一途徑。

關心羚表示，豆豆在街頭生活近20年，最終卻以極度疼痛的事故方式離世，反映出台灣社會對生命教育的不足，我們常聽到餵養者主張回放是為了給動物自由，但這種自由往往是以延誤醫療、缺乏防護與暴露在交通風險為代價。

關心羚分享實務經驗表示，曾有餵養者要求將患病貓隻放回街頭，理由竟是不自由，但唯有進入家庭與醫療體系，動物才能獲得真正的人道照顧而非無止盡的受苦，動物福利應包含免於恐懼與痛苦的自由，在街頭忍受極端氣候、病原體、事故與領地爭奪，絕非福利，而是對伴侶動物身心的摧殘。

拼圖喵中途之家創辦人陳人祥呼籲，公共資源應轉向更具效率及動物福利的收容與送養，政府應投入資源於中途體系與收容所運作，提升周轉率，讓遊蕩動物真正進入家庭，唯有資源發揮中繼功能，才能落實動物福利良性循環，若持續投注資源於缺乏管理目標的政策，收容量能將持續飽和，無法發揮救援功能。

為野生動物而走行動聯盟理事長李宗宸說，犬貓作為伴侶動物，其演化與生理需求皆是與人類共居，本就不應在外遊蕩，長期讓犬貓滯留街頭不僅危及其生命安全，亦會對野生動物造成捕食與疾病傳播壓力，並不符合動物福利的基本原則，目前全台約有14萬隻遊蕩犬，每年引發交通事故近3000件，唯有建立完整的責任體系，以「認養代替購買、領養代替餵養、終養代替棄養」，才能真正確保動物福祉並降低社會外部成本。

立委張雅琳表示，遊蕩不是自由，放養也不是友善，政府應檢討預算配置與執行成效，強化絕育、認養收容、責任飼養與環境教育，才能逐步減少放養、棄養與街頭悲劇。

團體最後向政府提出要求，包含強化以動物福利為本的動保教育，強調動物遊蕩在外所衍伸的動物福利與生態問題，以終結放養與棄養為目標；針對生態敏感區、人犬衝突、車禍事故高風險區，應立法禁止餵食並設定移除目標；減少補助具爭議的回置作業，轉而挹注於提升收容所周轉率、私人機構納管及專業化認養推廣等。

車禍 師大 浪貓 流浪動物 認養 動物收容所

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