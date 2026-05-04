外來種害蟲「龍眼雞」首次現蹤三灣鄉 苗栗農業處：毋須過度恐慌

苗栗縣三灣鄉長李運光昨（3日）接獲網友於臉書告知，於鄉內北埔村慈善堂附近發現外來種害蟲「龍眼雞」蹤影，為三灣鄉首起通報案例；因龍眼雞屬外來種，對農作物可能造成影響，請鄉親提高警覺，留意龍眼樹及周邊植栽。

李運光指出，經進一步回報，目前於2棵龍眼樹上共發現3隻龍眼雞，顯示其活動已出現於鄉內自然環境中，如於戶外發現其蹤影，請立即通報鄉公所，將統一回報縣府農業處進行後續調查與處理。

苗縣府農業處表示，「龍眼雞」外型艷麗，曾被昆蟲愛好者追逐，107年首度在台灣出現，但因其會取食龍眼、荔枝等果樹汁液，被視為農業害蟲，暫列「外來入侵種」，農業部動植物防疫檢疫署委託專家研究，透過基因定序，證實台灣發現的龍眼雞是來自金門原生種，114年起改列「外來種」。

根據農業部防檢署調查評估，龍眼雞最初在台灣北部現蹤，目前分布主要在苗栗以北，東台灣宜蘭也有通報案例，因其對農業危害不大且對農藥敏感，因此回歸一般蟲害管理，114年起不再要求縣市政府通報移除。