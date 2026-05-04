快訊

0504-0510「血型+生肖」財運TOP5！AB型1生肖「腦力變現王」：合作機會狂湧收入衝高

水煮蛋那層膜別再丟！營養師曝：吃了可護關節、養髮還抗老

出訪史瓦帝尼的策略？「民眾間全邊主義」走出外交死胡同

聽新聞
0:00 / 0:00

外來種害蟲「龍眼雞」首次現蹤三灣鄉 苗栗農業處：毋須過度恐慌

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
外來種害蟲「龍眼雞」蹤影三灣鄉，這也是該鄉首起通報案例，鄉長李運光籲請鄉親提高警覺，留意龍眼樹及周邊植栽損害情況。圖／翻攝朱志純臉書
外來種害蟲「龍眼雞」蹤影三灣鄉，這也是該鄉首起通報案例，鄉長李運光籲請鄉親提高警覺，留意龍眼樹及周邊植栽損害情況。圖／翻攝朱志純臉書

苗栗縣三灣鄉長李運光昨（3日）接獲網友於臉書告知，於鄉內北埔村慈善堂附近發現外來種害蟲「龍眼雞」蹤影，為三灣鄉首起通報案例；因龍眼雞屬外來種，對農作物可能造成影響，請鄉親提高警覺，留意龍眼樹及周邊植栽。

李運光指出，經進一步回報，目前於2棵龍眼樹上共發現3隻龍眼雞，顯示其活動已出現於鄉內自然環境中，如於戶外發現其蹤影，請立即通報鄉公所，將統一回報縣府農業處進行後續調查與處理。

苗縣府農業處表示，「龍眼雞」外型艷麗，曾被昆蟲愛好者追逐，107年首度在台灣出現，但因其會取食龍眼、荔枝等果樹汁液，被視為農業害蟲，暫列「外來入侵種」，農業部動植物防疫檢疫署委託專家研究，透過基因定序，證實台灣發現的龍眼雞是來自金門原生種，114年起改列「外來種」。

根據農業部防檢署調查評估，龍眼雞最初在台灣北部現蹤，目前分布主要在苗栗以北，東台灣宜蘭也有通報案例，因其對農業危害不大且對農藥敏感，因此回歸一般蟲害管理，114年起不再要求縣市政府通報移除。

農業部 農業 農業處

延伸閱讀

台東杉原灣驚見「人形漂流物」 竟是受困的少見欖蠵龜

直擊！台東驚見「藍鵲獵蛇」壓制過山刀！村民：如動物頻道

台北鼠患頻傳 醫急示警：最致命不是被咬 用「2工具」清理恐更危險

超呆萌！雪霸首推武陵黃魚鴞育雛24小時直播 偷窺「空中育嬰室」

相關新聞

師大浪貓「豆豆」車禍亡 保育團體：遊蕩誤認自由致悲劇 籲強化收容與認養

日前台北市師大商圈知名遊蕩貓「豆豆」不幸車禍亡。為野生動物而走行動聯盟、拼圖喵中途之家、獸醫師關心羚、立委張雅琳等今天共同召開記者會，強調社會長期將街頭遊蕩誤認為自由的觀念偏差，導致了原先能避免的悲劇

外來種害蟲「龍眼雞」首次現蹤三灣鄉 苗栗農業處：毋須過度恐慌

苗栗縣三灣鄉長李運光昨（3日）接獲網友於臉書告知，於鄉內北埔村慈善堂附近發現外來種害蟲「龍眼雞」蹤影，為三灣鄉首起通報案例；因龍眼雞屬外來種，對農作物可能造成影響，請鄉親提高警覺，留意龍眼樹及周邊植栽

影／師大浪貓「豆豆」之死揭動保問題 民團籲讓犬貓終止流浪

師大商圈知名流浪貓「豆豆」日前不幸遭車輾壓致死，引發社會悼念，民進黨立委張雅琳、拼圖喵中途之家創辦人陳人祥、獸醫師關心羚等人上午在立法院共同舉辦記者會，呼籲讓遊蕩動物全面回歸有人負責的管領體系，才是終

影／全台鳥音模仿賽冠軍廖述育 他學鳥鳴聲音驚艷全場

林業及自然保育署台中分署連續舉辦16年的「大雪山賞鳥大賽」，今年參與人數突破歷史新高！適逢五一連假，報名人數首次飆升至46隊、共170人；另外首度舉辦全台第一屆「大雪山鳥音模仿比賽」，冠軍選手廖述育學

老鼠藥進入食物鏈殺死掠食者 保育團體：鼠患僅靠投藥難根除

近期部分地區為因應鼠患大量投放老鼠藥，環境部昨也提醒，在執行公共環境鼠患防治時，應採取更為謹慎的策略，並將化學防治（如老鼠藥等）視為最後手段，避免造成環境負擔及非目標生物的中毒風險。野生動物保育團體指

愛無國界 美籍會計師化身浪犬守護者

新北市動保處所屬的板橋動物之家，每到周日常可見一名陽光外籍男子穿梭於犬舍與運動區之間，陪伴毛寶貝散步、互動。他是來自美國紐澤西州的傑西Jesse，原為高薪會計師，厭倦了每日搞數字的單調生活，2022年

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。