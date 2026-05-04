Panchi君爆紅 園方顧慮動物福祉暫不揭其他猴子個資

日本黃金週連假期間，抱著玩偶、模樣惹人憐愛的日本獼猴「Panchi君（パンチ）」吸引大批遊客造訪，千葉縣市川市動植物園人潮爆滿。園內近日雖再添2隻小獼猴寶寶，但在外界高度關注下，園方宣布基於動物福祉，將暫不公開Panchi君以外的個體資訊。

Panchi君因幼時被母猴棄養，由人工哺育長大，平時總是抱著一隻紅毛猩猩玩偶行動，還依偎在玩偶上睡覺，彷彿那就是牠的媽媽，畫面既可愛又讓人不捨，經媒體曝光後爆紅。

黃金週期間，大量遊客湧入市川市動植物園，園區及周邊停車場一度不堪負荷，園方每日透過社群媒體X更新即時入園狀況，方便民眾掌握。

不過，人氣飆升也帶來後續效應。園方近月來多次發布提醒，包括防範虛假募款訊息、避免長時間與飼育員攀談、禁止直播等規範，近期更進一步針對動物福祉發布說明。

園方指出，園內於4月20日與26日分別誕生雌、雄各一隻日本獼猴寶寶，目前尚未為小猴子命名。考量猴群穩定與動物福祉，將暫停公開除了Panchi君以外的個體資訊。

園方表示，自從Panchi君受到全球矚目後，園方收到來自各地的關注與詢問，內容涉及Panchi君生物學上的父母、曾接受人工哺育的個體、與Panchi君互動的猴群成員，包括曾拖拽Panchi君或出現攻擊行為的個體，以及陪伴牠玩耍的個體等細節。

動物園說明，過去透過介紹每一隻動物的名字、性格與成長背景等特徵，有助於提升大眾對動物的理解與情感連結，同時也能學習動物的習性，Panchi君正是因為這樣的資訊傳播，才能在全球受到廣泛關注並獲得人氣。然而，隨著支持Panchi君的聲浪升高，也衍生對其他猴群成員的負面情緒，甚至包括敵意與憎惡。

園方強調，當前最優先課題是協助Panchi君順利融入猴群。為此，園方持續觀察並採取必要措施，例如今年3月8日曾將部分個體暫時從群體中分開。

園方指出，一旦公開個體名稱，恐引發國內外大量要求「保護或隔離特定個體」的聲音，將對園方運作與飼育員工作造成嚴重干擾，甚至影響整體動物飼養狀況。

園方表示，「無論是Panchi君還是其他猴子，我們皆以愛心與責任持續進行照護。為了提供猴山一個平穩的環境，我們選擇暫不公開Panchi君以外個體的名稱與個性，也不回應相關詢問。」

此外，園方提醒，目前社群網路流傳大量關於Panchi君及周邊個體的資訊，包括據稱來自飼育員或相關人士的說法，以及由AI生成的圖片與影片等，其中包含不少不正確的資訊，呼籲外界審慎辨識。

為了回應粉絲關注，園方已於市川市YouTube官方頻道公布2支自製影片，包括飼育員講述Panchi君出生故事，以及出生2天後的Panchi君、奮力拖著娃娃在猴山閒逛的Panchi君、第一次被其他猴子抱抱的Panchi君等許多寶貴未公開影像。

影片中，Panchi君可愛的模樣，讓負責解說的2名猴群飼育員笑稱「真的看不膩」；許多粉絲也留言，從旁白中「真的可以感受到飼育員的努力與愛心。」