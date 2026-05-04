影／師大浪貓「豆豆」之死揭動保問題 民團籲讓犬貓終止流浪

師大商圈知名流浪貓「豆豆」日前不幸遭車輾壓致死，引發社會悼念，民進黨立委張雅琳、拼圖喵中途之家創辦人陳人祥、獸醫師關心羚等人上午在立法院共同舉辦記者會，呼籲讓遊蕩動物全面回歸有人負責的管領體系，才是終止悲劇的唯一途徑。

張雅琳表示從這次交通意外事件可以看到，這是在街上常見的貓狗生存大挑戰，真正的動物友善，應該是來協助收編街頭遊蕩的犬貓，讓牠們獲得安全、醫療與責任制度的支持，也避免因缺乏絕育、醬療、晶片登記、環境清潔而造成公共安全、環境衛生的死角。張雅琳指出，近年農業部動保相關預算逐年增加，但遊蕩動物造成的交通事故、公共安全與動物福利問題仍持續發生，政府應檢討預算配置與執行成效，強化絕育、認養收容、責任飼養與環境教育，才能逐步減少放養、棄養與街頭悲劇。

拼圖喵中途之家創辦人陳人祥則呼籲，公共資源應轉向更具效率及動物福利的「收容與送養」。政府應投入資源於中途體系與收容所運作，提升周轉率，讓遊蕩動物真正進入家庭。

師大商圈知名流浪貓「豆豆」日前不幸遭車輾壓致死，引發社會悼念，民進黨立委張雅琳（右二）、拼圖喵中途之家創辦人陳人祥（左二）、獸醫師關心羚（左一）等人上午在立法院共同舉辦記者會，呼籲讓遊蕩動物全面回歸有人負責的管領體系，才是終止悲劇的唯一途徑。記者余承翰／攝影