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美繁殖場涉虐遭查 動保團體收購1500隻米格魯救命

中央社／ 佛州勞德岱堡3日綜合外電報導
當地警方施放催淚瓦斯，試圖驅散強行闖入威斯康辛州一處米格魯繁殖場的動保人士。(美聯社)
當地警方施放催淚瓦斯，試圖驅散強行闖入威斯康辛州一處米格魯繁殖場的動保人士。(美聯社)

美國威斯康辛州一家實驗犬繁殖場因動保爭議爆發示威衝突，如今機構內超過1500隻米格魯犬正陸續送往各地收容所，為後續領養程序做準備，即將展開新生活。

美聯社報導，動保團體「大狗牧場救援」（Big DogRanch Rescue）創辦人兼主席西蒙斯（LaureeSimmons）今天表示：「狗狗們不到1小時就開始主動靠近我們討摸，有些狗狗還爬到人們腿上。每一隻都超級溫柔可愛…我覺得牠們很享受被關注的感覺，也確信牠們知道自己安全了。」

這些米格魯出自美國知名的實驗犬繁殖場「瑞奇蘭農場」（Ridglan Farms），儘管業者一再否認虐待動物，但去年仍被特別檢察官查出，在沒有施打麻藥或術後止痛藥的情況下，違法對犬隻進行眼部手術，瑞奇蘭農場因而同意於今年7月放棄州政府核發的育種執照。

數個動保團體今年已2度前往示威，試圖強行帶走米格魯，與警方爆發衝突。西蒙斯說，米格魯因體型較小且性格溫順，是最常用於動物實驗的犬種。

大狗牧場救援組織與人道經濟中心（Center for aHumane Economy）近期達成保密協議，以不公開的價格向瑞奇蘭農場購買這1500隻米格魯。

大狗牧場救援組織正在和全美各地單位合作，為其中1000隻狗狗尋找新家，其餘則由人道經濟中心負責接手安置。

西蒙斯說，目前已收到超過700份領養申請，但狗狗進入新家前仍需一段作業時間，例如審核潛在領養人、將狗狗送至全美各地的收容所，並確保這些米格魯已完成如廁訓練。

首批300隻米格魯已於1日離開繁殖場，其餘犬隻預計1週內陸續遷出。瑞奇蘭農場未立即回應置評請求。

當地警方施放催淚瓦斯，試圖驅散強行闖入威斯康辛州一處米格魯繁殖場的動保人士。(美聯社)
當地警方施放催淚瓦斯，試圖驅散強行闖入威斯康辛州一處米格魯繁殖場的動保人士。(美聯社)

美國 動物實驗 狗狗 米格魯

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