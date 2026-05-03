影／全台鳥音模仿賽冠軍廖述育 他學鳥鳴聲音驚艷全場

林業及自然保育署台中分署連續舉辦16年的「大雪山賞鳥大賽」，今年參與人數突破歷史新高！適逢五一連假，報名人數首次飆升至46隊、共170人；另外首度舉辦全台第一屆「大雪山鳥音模仿比賽」，冠軍選手廖述育學台灣竹雞、冠羽畫眉鳴聲，全場驚艷。

這次有來自印尼和菲律賓的鳥友跨海共襄盛舉，今年加入創新元素，首度舉辦全台第一屆「大雪山鳥音模仿比賽」，邀請全民以趣味模仿的方式，從「聽覺」探索鳥類生態，並於活動中導入農業部生物多樣性研究所開發之「生物音智慧辨識與標記系統SILIC」AI鳥音辨識系統，開創另類生態觀察新潮流。

今年為期24小時的馬拉松式賞鳥，參賽者在大雪山林道中尋覓飛羽蹤跡，共紀錄到152種鳥類，特有種29種，特有亞種43種，最終一般組由「大雪山爽翻天」隊，以紀錄到121種、1300隻的卓越成績，抱回第16屆大賽冠軍。

為慶祝賽事邁入16周年，今年特別舉辦全台首屆大雪山鳥音模仿比賽，10位從初賽脫穎而出的鳥音模仿高手齊聚大雪山遊客中心，決賽選手包含2名就讀國小的小鳥友；決賽階段，參賽者除再次模擬初賽題目台灣特有種「台灣竹雞」外，還需在冠羽畫眉、綠鳩、小彎嘴畫眉及黑枕藍鶲中擇一模仿。

經專業評審與現場民眾的熱烈投票，最終由來自台中的廖述育奪得第一屆大雪山鳥音模仿大賽冠軍，其中6位參賽者之模仿功力更受AI鳥音辨識系統SILIC所認證。

評審團指出，模仿鳥音不僅是口技的展現，更需要對鳥類聲音的節奏、音頻與情緒轉折有極其細膩的觀察，是推廣公民科學的最佳切入點。

全台首屆大雪山鳥音模仿比賽，10位從初賽脫穎而出的鳥音模仿高手齊聚大雪山遊客中心，決賽選手包括2名就讀國小的小鳥友。圖／林業及自然保育署台中分署提供