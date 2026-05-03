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老鼠藥進入食物鏈殺死掠食者 保育團體：鼠患僅靠投藥難根除

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
防範鼠患的核心在於源頭管理，應優先針對髒亂點、廚餘置放處及下水道進行澈底清潔與疏濬，斷絕老鼠食物來源。若環境整頓後仍有鼠患，再優先採用捕鼠籠等物理防治工具。圖／聯合報系資料照片
防範鼠患的核心在於源頭管理，應優先針對髒亂點、廚餘置放處及下水道進行澈底清潔與疏濬，斷絕老鼠食物來源。若環境整頓後仍有鼠患，再優先採用捕鼠籠等物理防治工具。圖／聯合報系資料照片

近期部分地區為因應鼠患大量投放老鼠藥，環境部昨也提醒，在執行公共環境鼠患防治時，應採取更為謹慎的策略，並將化學防治（如老鼠藥等）視為最後手段，避免造成環境負擔及非目標生物的中毒風險。野生動物保育團體指出，鼠藥會透過食物網藉由生物累積的方式殺死更高階的掠食者，過度依賴甚至是只有使用老鼠藥，無法根除老鼠難題。

2026年上半年，台灣各縣市普遍出現鼠患問題，鼠類數量有上升趨勢，引發民眾擔憂食物安全與漢他病毒，近日許多民眾指出台北市鼠患嚴重，台北市因而被放大檢視。

台灣爬行類動物保育協會於臉書表示，老鼠藥會透過食物網藉由生物累積的方式殺死更高階的掠食者，而老鼠的繁殖能力很強，在高階掠食者數量恢復之前，老鼠的數量就能夠有機會更加衝高。生態系統本來就是網狀的，如果物種是構成網子的一個點，在都市生態系物種本來就不多的情況下，隨便拿掉2-3個就會崩潰。

台灣爬行類動物保育協會強調，生態是你我的日常，不是有考試或有政治需求的時候才要特別關注的東西。

台灣猛禽研究會指出，濫用老鼠藥並不會讓整體的老鼠族群變少，反而會造成更多，在食物資源豐富的情況下，老鼠並不會乖乖吃老鼠藥，只要還有倖存的老鼠，老鼠族群必然會回升；繁殖速度較低的掠食者，因為食物鏈的關係，吃到老鼠藥而亡，掠食者變少則無法壓制老鼠族群。

此外，老鼠會對老鼠藥產生抗藥性，目前市面上有幾個類型的老鼠藥，常用的抗凝血類型，有分第1代跟第2代，沒有更多種了，在沒有統籌的藥劑使用規畫下大量投放，就是在培養「超級老鼠」。

台灣猛禽研究會表示，過度依賴甚至是只使用老鼠藥，無法根除老鼠難題，還需控制老鼠的食物來源，如垃圾管理、清除動物餵食點、封閉與清潔汙廢水管線、不要亂倒食物進排水溝等，如有鼠害問題請尋求專業的公共衛生人士或病蟲害防治業者，切勿隨意投藥。

有民眾反映，老鼠變多有許多原因，但在公園和路邊常常看到有人到處餵食流浪貓狗、鴿子等，自己曾親眼看過白鼻心去吃人家餵貓的飼料，但不管這些人餵食的目標動物是什麼，最後就會「爽到老鼠」，一直有食物可以吃，老鼠怎麼還會想吃老鼠藥。

環境部 老鼠

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