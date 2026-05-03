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愛無國界 美籍會計師化身浪犬守護者

聯合報／ 記者林昭彰黃子騰／新北即時報導
傑西每個周日到板橋動物之家服務，無論牽狗散步、簡單清潔或安撫情緒，相當樂在其中。圖／新北市動保處提供
傑西每個周日到板橋動物之家服務，無論牽狗散步、簡單清潔或安撫情緒，相當樂在其中。圖／新北市動保處提供

新北市動保處所屬的板橋動物之家，每到周日常可見一名陽光外籍男子穿梭於犬舍與運動區之間，陪伴毛寶貝散步、互動。他是來自美國紐澤西州的傑西Jesse，原為高薪會計師，厭倦了每日搞數字的單調生活，2022年來台後轉任美語教師。9個月前透過網路得知招募遛狗志工訊息，毅然加入志工行列，開啟與流浪毛寶貝之間的歡樂時光。

傑西表示，初到動物之家時，對收容環境與犬隻狀況感到既陌生又心疼，在一次次陪伴與互動中，逐漸理解每隻狗背後的故事。如今，他固定每周日到場服務，無論牽狗散步、或安撫情緒，都全心投入動作熟練。也在這段時間結識許多志同道合的台灣志工，彼此交流照護經驗，不僅拓展生活圈，更讓他華語聽說能力大幅提升。

傑西對動物熱愛不僅體現在志工服務，更延伸至教育志業。身為老師的他，經常將與流浪犬互動點滴融入教學，引導學生學習觀察動物行為並理解其情緒，讓語言課轉化為深刻生命教育。他感性地分享，在動物之家經常看見台灣家長帶著孩子，輕聲細語地學習如何與犬隻接觸，那種小心翼翼守護生命畫面，是他眼中台灣最溫暖的人文風景。傑西認為，教育不只是知識傳遞，更是愛心的散播，他希望透過自己分享，能讓更多人學會溫柔對待每一個生命。

動物之家收容的流浪犬多半曾歷經流離與不安，牠們依然保有善良本性，願意親近人類，也渴望擁有一個溫暖的家。透過志工持續陪伴與互動，不僅能降低牠們對人的警戒心，也能提升被認養的機會。

新北市8所動物之家，長期仰賴志工投入協助照護與推廣生命教育。像傑西這樣跨越國界投入服務身影，為園區注入不同文化的溫暖力量，也讓更多人看見「愛」無分國籍。誠摯邀請有興趣的民眾加入志工行列https://reurl.cc/L2W517，一同為毛寶貝打造回家希望之路。

傑西在台灣結識許多志同道合的朋友，彼此交流照護經驗。圖／新北市動保處提供
傑西在台灣結識許多志同道合的朋友，彼此交流照護經驗。圖／新北市動保處提供

來自美國紐澤西州的傑西Jesse，原為高薪會計師，4年前來台灣發展，擔任美語教師。圖／新北市動保處提供
來自美國紐澤西州的傑西Jesse，原為高薪會計師，4年前來台灣發展，擔任美語教師。圖／新北市動保處提供

傑西會在課堂上分享與流浪犬互動故事，引導學生觀察動物行為、理解牠們的情緒。圖／新北市動保處提供
傑西會在課堂上分享與流浪犬互動故事，引導學生觀察動物行為、理解牠們的情緒。圖／新北市動保處提供

透過網路得知遛狗志工招募訊息，傑西加入志工行列，開啟與流浪犬之間的美好緣分。圖／新北市動保處提供
透過網路得知遛狗志工招募訊息，傑西加入志工行列，開啟與流浪犬之間的美好緣分。圖／新北市動保處提供

不少親子假日到動物之家學習如何與毛寶貝親近，成為溫馨感人的一幕。圖／新北市動保處提供
不少親子假日到動物之家學習如何與毛寶貝親近，成為溫馨感人的一幕。圖／新北市動保處提供

美國 愛心 動物之家

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