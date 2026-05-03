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屏東推家貓登記絕育送500元禮券 未登記最高可開罰1萬5千元

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府5月起推出「家貓登記絕育送好禮」，鼓勵飼主為家中貓咪完成寵物登記及絕育措施，年滿18歲以上設籍屏東縣貓隻飼主，帶貓隻完成寵物登記及絕育將可獲500元超商禮券。圖／縣府農業處提供
屏東縣政府5月起推出「家貓登記絕育送好禮」，鼓勵飼主為家中貓咪完成寵物登記及絕育措施，年滿18歲以上設籍屏東縣貓隻飼主，帶貓隻完成寵物登記及絕育將可獲500元超商禮券。圖／縣府農業處提供

強化家貓源頭管理並提升動物福利，屏東縣政府從5月起推出「家貓登記絕育送好禮」，鼓勵飼主為家中貓咪完成寵物登記及絕育措施，只要年滿18歲以上設籍屏東縣貓隻飼主，帶貓隻完成寵物登記及絕育將可獲500元超商禮券，盼提高飼主意願。

農業部在2025年1月1日起將貓納入應辦理登記寵物，給予貓飼主1年緩衝期。從今年2026年1月1日起，貓隻未寵物登記依動物保護法第19條規定處新臺幣3000元以上，1萬5000元以下罰鍰。

農業處指出，屏東縣2025年家貓推估數為4萬8433隻，推估家貓登記比率為48.04%，絕育比率為83.33%。這次推出獎勵登記送禮券，盼透過落實登記與絕育，建立完善的寵物管理制度。

農業處表示，這次補助採「先申請、後核發」機制，每位飼主限申請1隻，透過線上表單申請，名額有限，禮券領取方式可選擇掛號郵寄或至屏東縣政府親領，詳情可上屏東縣政府農業處官網查詢

另外，家犬部分，屏東縣去年2025年估計4萬7959隻 絕育率68.32%、登記率57.43%。

農業處指出，推動家貓登記與絕育是減少流浪動物、落實飼主責任重要政策，呼籲飼主秉持「終養不棄養」原則，善盡照顧責任。

屏東縣政府5月起推出「家貓登記絕育送好禮」，鼓勵飼主為家中貓咪完成寵物登記及絕育措施，年滿18歲以上設籍屏東縣貓隻飼主，帶貓隻完成寵物登記及絕育將可獲500元超商禮券。圖／縣府農業處提供
屏東縣政府5月起推出「家貓登記絕育送好禮」，鼓勵飼主為家中貓咪完成寵物登記及絕育措施，年滿18歲以上設籍屏東縣貓隻飼主，帶貓隻完成寵物登記及絕育將可獲500元超商禮券。圖／縣府農業處提供

屏東縣政府5月起推出「家貓登記絕育送好禮」，鼓勵飼主為家中貓咪完成寵物登記及絕育措施，年滿18歲以上設籍屏東縣貓隻飼主，帶貓隻完成寵物登記及絕育將可獲500元超商禮券。圖／縣府農業處提供
屏東縣政府5月起推出「家貓登記絕育送好禮」，鼓勵飼主為家中貓咪完成寵物登記及絕育措施，年滿18歲以上設籍屏東縣貓隻飼主，帶貓隻完成寵物登記及絕育將可獲500元超商禮券。圖／縣府農業處提供

寵物 屏東 屏東縣

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