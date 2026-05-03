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蔣萬安任內第一座 寶湖狗運動公園啟用 北市第二大

聯合報／ 記者林佳彣楊正海／台北報導
內湖「寶湖狗運動公園」園區規畫多元活動設施，讓毛孩自在奔跑放電。記者林俊良／攝影
內湖「寶湖狗運動公園」園區規畫多元活動設施，讓毛孩自在奔跑放電。記者林俊良／攝影

台<a href='/search/tagging/2/北市' rel='北市' data-rel='/2/141228' class='tag'><strong>北市</strong></a>動保處持續打造狗狗友善空間，內湖「寶湖狗運動公園」昨天正式啟用，副市長林奕華及議員、官員及當地里長等一同完成啟用儀式後，象徵台北邁向動物友善城市的重要一步。記者林俊良／攝影
台北市動保處持續打造狗狗友善空間，內湖「寶湖狗運動公園」昨天正式啟用，副市長林奕華及議員、官員及當地里長等一同完成啟用儀式後，象徵台北邁向動物友善城市的重要一步。記者林俊良／攝影

北市現有十二萬多隻犬隻完成寵物登記，狗公園需求日益增加。全市規模第二大的寶湖狗運動公園啟用，也是市長蔣萬安任內第一座，吸引不少飼主帶著毛孩來闖關、體驗新空間。動保處說，目前共有四座狗運動公園、十九處狗活動區，年底將再啟用一處狗活動區。

占地最大的狗運動公園為松山區迎風狗運動公園，面積達一公頃，其次是近三千二百平方公尺的內湖區寶湖狗運動公園、一千八百七十平方公尺的士林區福順狗運動公園，以及改建中的內湖區潭美毛寶貝快樂公園。北市十二個行政區現在都有至少一處狗活動區或狗運動公園。

寶湖里長邱顯松提到，現今養寵物的人滿多，算是地盡其利，不浪費土地資源。狗運動公園也是有人反對，但政策一體兩面，不能因此受阻，他籲飼主夜間盡量不要干擾住戶安寧。

飼主王先生與妻子洪小姐分享，去過其他狗運動公園，寶湖的設備較新，且迎風的狗多，可能會有些狗衝突，寶湖的狗較少，應該比較舒服。

另外，民眾飼養的寵物類型兔子躍居第三名，有民眾發起設置「兔子永續公園」連署，目標兩千分，現有近四百分；議員詹為元也協助連署，希望市府重視此一公共議題。

動保處表示，台北市多數可用綠地已做為狗公園使用，沒有適合地點可供設置兔子公園。

另北市有五十個動物友善店家可讓寵物兔進入使用，建議飼主可帶寵物兔到這些店家使用。

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