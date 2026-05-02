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龍洞岩壁遊隼育雛獵殺「紅色法拉利」 稀有過境鳥赤翡翠成盤中飧

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
有鳥友近日拍到遊隼獵捕一隻有「紅色法拉利」之稱的台灣稀有過境鳥赤翡翠，十分珍貴難得。圖／福爾摩沙野鳥保育協會Michael An拍攝、提供
有鳥友近日拍到遊隼獵捕一隻有「紅色法拉利」之稱的台灣稀有過境鳥赤翡翠，十分珍貴難得。圖／福爾摩沙野鳥保育協會Michael An拍攝、提供

新北市貢寮區龍洞岩壁保育類遊隼巢穴傳喜訊，已經進入繁殖期，近日鳥友聚集拍攝，已有3隻雛鳥已孵化，並有鳥友拍到遊隼獵捕有「紅色法拉利」之稱的台灣稀有過境鳥「赤翡翠」，獵捕畫面十分珍貴難得。

台北市蔡姓女子今天與男友到新北貢寮龍洞攀岩場攀爬岩壁，蔡女從10公尺岩壁落死頭部重創送醫不治，警方已報請檢方相驗調查。

新北市動保處在現場設置告示牌，公告寫有龍洞岩場每年2到6月為保育類遊隼繁殖期，禁止空拍、攀岩等騷擾行為，因此引發鳥友對附近遊隼繁殖的關注。

龍洞岩壁附近的保育類遊隼的巢穴，目前正值繁殖期，近日常有鳥友聚集涼亭處拍攝，已有3隻雛鳥已孵化。據現場鳥友說，有鳥友拍到遊隼獵捕一隻台灣稀有過境鳥赤翡翠，赤翡翠在台灣十分罕見，因陽光照射紅得發亮，因此有「紅色法拉利」美稱。

福爾摩沙野鳥保育協會理事長王國衍表示，遊隼獵食時高速往獵物俯衝，最快時速可達300公里，速度比高鐵更快，會把覓得獵物撞暈抓回巢穴餵食幼鳥，要拍到很不容易，近日有協會成員拍到遊隼獵捕赤翡翠畫面，非常珍貴。

王國衍說，赤翡翠全身羽色赤紅，飛行速度也很快，陽光照射閃耀如紅寶石，成為遊隼的「戰利品」。近日有很多鳥友來拍遊隼，鳥友協助解說遊隼生態，大家一起推廣保育的觀念，拍攝也都保持距離，請民眾以不干擾為原則。

法拉利 男友 遊隼

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