快訊

出訪了！突破外交封鎖 賴總統抵達史瓦帝尼

日本又震！奈良縣規模5.7地震、最大震度4級 京都、大阪都在晃

總額逾883億！6間公股行庫股利出爐 「這家」擬配現金股利1.75元居榜首

聽新聞
0:00 / 0:00

疑踢打小狗…苗栗網紅寵物餐廳涉不當對待 動防所再會勘：犬隻全數緊急扣留

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣西湖鄉一家網紅寵物餐廳遭檢舉不當對待犬隻，引發社會譁然。苗栗縣政府4月28日依動物保護法裁處飼主7萬5000元罰鍰，今天並會同獸醫師再度前往查核，將餐廳10隻犬隻全數緊急扣留。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣西湖鄉一家網紅寵物餐廳遭檢舉不當對待犬隻，引發社會譁然。苗栗縣政府4月28日依動物保護法裁處飼主7萬5000元罰鍰，今天並會同獸醫師再度前往查核，將餐廳10隻犬隻全數緊急扣留。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣西湖鄉一家網紅寵物餐廳遭檢舉不當對待犬隻，引發社會譁然。苗栗縣政府表示，縣府4月28日依動物保護法裁處飼主7萬5000元罰鍰，今天5月2日會並同獸醫師再度前往現場查核，將10隻犬隻全數緊急扣留，並送往特約動物醫院檢查與評估，目前餐廳已先行歇業。

民眾於4月1日提供檢舉影像，畫面涵蓋時間分別為2023年8月及2025年6月至8月共4段紀錄。影像內容顯示飼主對犬隻有拖行、牽繩鞭打、丟擲物品及腳踢等行為，已逾越合理管教範圍。

苗栗縣動物保護防疫所指出，此案件行為並非單一事件，而是長期累積的影像事證。2025年12月，行為人家屬曾向台中市動物保護機關通報相關「誤傷」情形，並由當地機關依法裁處。

動防所表示，今年1月19日首度前往現場查核，當時犬隻外觀及臨床狀況未見明顯異常，4月2日再度現勘，針對新增檢舉影片進行回溯調查，犬隻健康情形仍未出現異狀。不過，經勘驗綜合影像內容與行為態樣研判，相關管教方式已具持續性與不當性，違反動物保護法第5條規定，動防所已於4月28日完成裁罰並命令限期改善。

因考量動物安全及後續照護風險，動防所今天再度進場查核，除了逐隻掃描晶片，並由獸醫師進行初步健康檢查。為避免犬隻持續暴露於不當對待環境，已依行政執行法第36條採取緊急安置措施，將現場犬隻全數扣留，先行送至苗栗縣動物保護教育園區（動物收容所）安置，並視醫療量能分批安排至特約動物醫院進行血液、影像及行為壓力評估。

苗栗縣政府強調，動物保護案件將依事證嚴謹認定，不以外觀是否有明顯傷勢為唯一判斷標準。後續將依醫療檢查及行為評估結果，釐清犬隻受傷與受壓情形，如符合相關要件，將依法辦理沒入及後續安置，持續維護動物福祉。

苗栗縣西湖鄉一家網紅寵物餐廳遭檢舉不當對待犬隻，引發社會譁然。苗栗縣政府4月28日依動物保護法裁處飼主7萬5000元罰鍰，今天並會同獸醫師再度前往查核，將餐廳10隻犬隻全數緊急扣留。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣西湖鄉一家網紅寵物餐廳遭檢舉不當對待犬隻，引發社會譁然。苗栗縣政府4月28日依動物保護法裁處飼主7萬5000元罰鍰，今天並會同獸醫師再度前往查核，將餐廳10隻犬隻全數緊急扣留。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣西湖鄉一家網紅寵物餐廳遭檢舉不當對待犬隻，引發社會譁然。苗栗縣政府4月28日依動物保護法裁處飼主7萬5000元罰鍰，今天並會同獸醫師再度前往查核，將餐廳10隻犬隻全數緊急扣留。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣西湖鄉一家網紅寵物餐廳遭檢舉不當對待犬隻，引發社會譁然。苗栗縣政府4月28日依動物保護法裁處飼主7萬5000元罰鍰，今天並會同獸醫師再度前往查核，將餐廳10隻犬隻全數緊急扣留。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣西湖鄉一家網紅寵物餐廳遭檢舉不當對待犬隻，引發社會譁然。苗栗縣政府4月28日依動物保護法裁處飼主7萬5000元罰鍰，今天並會同獸醫師再度前往查核，將餐廳10隻犬隻全數緊急扣留。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣西湖鄉一家網紅寵物餐廳遭檢舉不當對待犬隻，引發社會譁然。苗栗縣政府4月28日依動物保護法裁處飼主7萬5000元罰鍰，今天並會同獸醫師再度前往查核，將餐廳10隻犬隻全數緊急扣留。圖／苗栗縣政府提供

寵物 網紅 苗栗縣 獸醫師

延伸閱讀

新莊幼兒園不當對待幼生 6人處分、園所罰30萬停招1年

年損36億！遊蕩犬5年釀42死1.4萬傷 民團籲凍結動保預算

保育警訊 犬貓攻擊動物9年增1.84倍

迷你馬現身北市街頭民眾助安置 警、動保處罰飼主

相關新聞

疑踢打小狗…苗栗網紅寵物餐廳涉不當對待 動防所再會勘：犬隻全數緊急扣留

苗栗縣西湖鄉一家網紅寵物餐廳遭檢舉不當對待犬隻，引發社會譁然。苗栗縣政府表示，縣府4月28日依動物保護法裁處飼主7萬5000元罰鍰，今天5月2日會並同獸醫師再度前往現場查核，將10隻犬隻全數緊急扣留，

蜂王失蹤6天整巢蜜蜂才發現「老大不見」 蜂遊趣體驗營冷知識趣味多

今年龍眼花、荔枝花的花期已過，彰化縣養蜂人家把部分蜂箱運往南投縣低海拔山區，讓蜜蜂繼續尋找蜜源植物釀蜜，參加社頭鄉東興養蜂場「蜂遊趣體驗營」的20多組親子，今看到剩餘蜂箱內蜜蜂依舊勤快工作情形，都感到

3隻喜鵲陳屍公園草地 民眾疑遭惡意毒殺…新北動保處：已採樣釐清中

新北市中和區公園內有民眾今天發現3隻喜鵲陳屍在樹下草地上，懷疑遭有心人士惡意下毒致死，對此，新北市動保處表示，如確認涉及蓄意毒害或違反動保法，將依法嚴辦。

五一也不休！守護毛寶貝 新北80名動保員年救援1萬件

五一勞動節多數人放假，新北市卻有80名動保員全年無休，持續奔走在救援第一線，市政府動物保護防疫處表示，去年共受理救援案件10968件，從野溪涉水、高空垂降，到鯨豚、海龜擱淺搶救，幾乎天天上演「與時間賽

全台5.5萬視障者「僅28隻導盲犬服役中」 供需失衡

每年4月最後一個星期三為國際導盲犬日，惠光導盲犬學校昨辦導盲犬畢業典禮，5組視障者與導盲犬授證上路。全台約有5萬5000名視障者，目前服役中的導盲犬僅28隻，另有13名視障者仍在等待配對。導盲犬培訓不

導盲犬種源嚴格篩選 「祖宗八代」沒攻擊紀錄！澳洲冷凍精液來台育種拚優生學

一隻合格導盲犬要完訓，必須經歷千挑萬選的嚴謹過程，種犬須是祖宗八代沒攻擊過狗的紀錄，排除攻擊性基因，才能確保導盲犬能融入人類社會環境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。