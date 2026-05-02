疑踢打小狗…苗栗網紅寵物餐廳涉不當對待 動防所再會勘：犬隻全數緊急扣留

苗栗縣西湖鄉一家網紅寵物餐廳遭檢舉不當對待犬隻，引發社會譁然。苗栗縣政府表示，縣府4月28日依動物保護法裁處飼主7萬5000元罰鍰，今天5月2日會並同獸醫師再度前往現場查核，將10隻犬隻全數緊急扣留，並送往特約動物醫院檢查與評估，目前餐廳已先行歇業。

民眾於4月1日提供檢舉影像，畫面涵蓋時間分別為2023年8月及2025年6月至8月共4段紀錄。影像內容顯示飼主對犬隻有拖行、牽繩鞭打、丟擲物品及腳踢等行為，已逾越合理管教範圍。

苗栗縣動物保護防疫所指出，此案件行為並非單一事件，而是長期累積的影像事證。2025年12月，行為人家屬曾向台中市動物保護機關通報相關「誤傷」情形，並由當地機關依法裁處。

動防所表示，今年1月19日首度前往現場查核，當時犬隻外觀及臨床狀況未見明顯異常，4月2日再度現勘，針對新增檢舉影片進行回溯調查，犬隻健康情形仍未出現異狀。不過，經勘驗綜合影像內容與行為態樣研判，相關管教方式已具持續性與不當性，違反動物保護法第5條規定，動防所已於4月28日完成裁罰並命令限期改善。

因考量動物安全及後續照護風險，動防所今天再度進場查核，除了逐隻掃描晶片，並由獸醫師進行初步健康檢查。為避免犬隻持續暴露於不當對待環境，已依行政執行法第36條採取緊急安置措施，將現場犬隻全數扣留，先行送至苗栗縣動物保護教育園區（動物收容所）安置，並視醫療量能分批安排至特約動物醫院進行血液、影像及行為壓力評估。

苗栗縣政府強調，動物保護案件將依事證嚴謹認定，不以外觀是否有明顯傷勢為唯一判斷標準。後續將依醫療檢查及行為評估結果，釐清犬隻受傷與受壓情形，如符合相關要件，將依法辦理沒入及後續安置，持續維護動物福祉。

苗栗縣西湖鄉一家網紅寵物餐廳遭檢舉不當對待犬隻，引發社會譁然。苗栗縣政府4月28日依動物保護法裁處飼主7萬5000元罰鍰，今天並會同獸醫師再度前往查核，將餐廳10隻犬隻全數緊急扣留。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣西湖鄉一家網紅寵物餐廳遭檢舉不當對待犬隻，引發社會譁然。苗栗縣政府4月28日依動物保護法裁處飼主7萬5000元罰鍰，今天並會同獸醫師再度前往查核，將餐廳10隻犬隻全數緊急扣留。圖／苗栗縣政府提供