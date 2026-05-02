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蜂王失蹤6天整巢蜜蜂才發現「老大不見」 蜂遊趣體驗營冷知識趣味多

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣社頭鄉東興養蜂場第二代業者周世昌整理蜂箱。記者簡慧珍／攝影
彰化縣社頭鄉東興養蜂場第二代業者周世昌整理蜂箱。記者簡慧珍／攝影

今年龍眼花、荔枝花的花期已過，彰化縣養蜂人家把部分蜂箱運往南投縣低海拔山區，讓蜜蜂繼續尋找蜜源植物釀蜜，參加社頭鄉東興養蜂場「蜂遊趣體驗營」的20多組親子，今看到剩餘蜂箱內蜜蜂依舊勤快工作情形，都感到新鮮有趣。

東興養蜂場舉辦體驗營約5年，經營模式逐漸成熟，參加的親子先聽東興養蜂場第三代周沛鴻講解蜜蜂一生，再到蜂巢區看東興養蜂場第二代周世昌打開蜂箱，解說蜂王、工蜂、雄蜂的生態，展示蜂巢的育兒室。部分蜂巢有粒狀相思樹花粉，周世昌說，時值相思樹開花期，蜜蜂到八卦山採回來當食物。

周世昌打開蜂箱，拿出一片片爬滿蜜蜂的蜂巢，蜂王尾端伸入育嬰室產卵，有的工蜂急急過來填平育嬰室入口，有的工蜂清理環境，眾蜂忙成一團，參加活動的親子看得興味盎然，尤其小朋友說「牠們好勤勞，一直工作都不休息。」

周世昌表示，工蜂採蜜先餵飽自己，吃飽後又採集的花蜜在貯存身上蜜囊，再用後腿區花粉袋帶花粉回來，回蜂巢後吐出蜜囊的蜜給內勤蜂食用，花粉貯放蜂巢當糧食；每一蜂巢都有1隻蜂王，發出特殊氣味凝聚同巢蜜蜂，若蜂王失蹤，大約6天後整巢蜜蜂才會知道「老大不見了」，如果真找不到蜂王，蜜蜂會趕快築蜂王塔準備誕生新蜂王。

周世昌說，龍眼、荔枝的開花狀況不好，他估計蜂蜜減產達八成，現今兩種水果的花期結束，養蜂人家用水、蜂蜜、蔗糖、豆粉等原料製作蜂糧，蜜蜂若食物足夠就不吃，依舊勤快採蜜，萬一食物來源匱乏即可食用以免挨餓。

蜜蜂在蜂巢「大門」進出。記者簡慧珍／攝影
蜜蜂在蜂巢「大門」進出。記者簡慧珍／攝影

五一連假20多對親子到彰化縣社頭鄉東興養蜂場認識蜜蜂。記者簡慧珍／攝影
五一連假20多對親子到彰化縣社頭鄉東興養蜂場認識蜜蜂。記者簡慧珍／攝影

親子 社頭鄉 南投縣

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