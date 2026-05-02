3隻喜鵲陳屍公園草地 民眾疑遭惡意毒殺…新北動保處：已採樣釐清中

新北市中和區公園內有民眾今天發現3隻喜鵲陳屍在樹下草地上，懷疑遭有心人士惡意下毒致死，對此，新北市動保處表示，如確認涉及蓄意毒害或違反動保法，將依法嚴辦。

今天有民眾在中和區壽德公園裡發現3隻喜鵲陳屍在樹下草地上，並在臉書社團「我是中和人」上傳照片並留言，指公園有人在毒鳥，引起網友議論紛紛，有人說，三隻死在一起也不太正常，也有人說，有沒有一種可能，鳥吃到台北市現在狂灑的老鼠藥，然後飛到新北才掛了？

新北市動保處今天獲悉後立即派員前往公園現場查察，初步懷疑因環境風險造成，後續將採樣送驗釐清原因，如確認涉及蓄意毒害或違反動保法，將依法嚴辦。

保處也呼籲民眾如發現疑似動物異常死亡情形，應儘速通報並避免接觸或移動現場，以利後續採證；如有相關影像或具體事證，可打1959動保專線或1999提供動保處協助調查。中和警分局也表示，會派員加強公園等戶外公共場所巡邏，不排除有人為因素介入，避免再有類似情況發生。

今天有民眾在中和區壽德公園裡發現3隻喜鵲陳屍在樹下草地上，新北市動保處今天獲悉立即派員前往了解並採樣送驗要釐清原因。記者王長鼎／翻攝