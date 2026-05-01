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水獺保育台日韓學者24日交流 提供金門縣府相關規劃

中央社／ 金門1日電

水獺保育國際交流研討會24日將在金門登場，邀請日、韓、台學者交流水獺保育議題；主辦單位表示，盼將更多保育資訊帶到金門，提供金門縣政府施政方向與國際合作可能性。

由野聲環境生態有限公司、農業部林保署、金門縣政府與金門國家公園等單位共同舉辦的「水獺保育國際交流研討會」，將於24日在金門國家公園管理處舉行。

野聲環境生態有限公司研究員袁守立今天接受中央社記者採訪表示，歐亞水獺在台灣目前只有金門有較穩定族群，根據學者從水獺排遺萃取DNA鑑定出的數量有逾50隻個體，「是否適合推估整體數量仍有爭議，但即使這數量乘上2倍，還是很少」。

袁守立說，金門的歐亞水獺仍待更積極保育行動，因此每年都希望在世界水獺日前後舉辦保育宣導活動或研討會，盼能主動將更多水獺相關資訊帶到金門，提供金門縣政府施政方向或與國際專家交流、合作可能性。

根據研討會議程，24日將有日本學者佐佐木浩說明日本對馬島上新水獺族群發現、韓國學者韓盛鏞主講韓國歐亞水獺保育現況等議題。

袁守立表示，韓國的歐亞水獺曾瀕臨滅絕，最後數量又再復育成功的經驗很值得參考，而日本水獺早已滅絕，但近年在對馬島上又發現有從韓國過去的水獺，「金門的水獺有離開金門的趨勢，牠們能跑多遠？有機率跑到哪裡？我們也許可以做一些討論」。

根據活動資訊，「水獺保育國際交流研討會」24日上午9時到下午4時30分在金門國家公園管理處第二視聽室舉行，即日起開放報名。

日本 韓國 農業部

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