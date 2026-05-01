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五一也不休！守護毛寶貝 新北80名動保員年救援1萬件

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市動保員全年無休，日前救出受困河床邊緣的黑犬，已送往動物之家安置。圖／新北動保處提供
新北市動保員全年無休，日前救出受困河床邊緣的黑犬，已送往動物之家安置。圖／新北動保處提供

五一勞動節多數人放假，新北市卻有80名動保員全年無休，持續奔走在救援第一線，市政府動物保護防疫處表示，去年共受理救援案件10968件，從野溪涉水、高空垂降，到鯨豚、海龜擱淺搶救，幾乎天天上演「與時間賽跑」的生命任務。

近期便在樹林區俊英街1處高壓電塔下約2.5公尺深大排水溝，驚險救援受困小狗，另一起則在汐止區台鐵橋下救出受困河床邊緣的黑犬。面對高度風險環境，動保員出動吊車垂降至河床，並以食物耐心誘導，降低犬隻警戒情緒，在確認時機成熟後迅速以捕犬網控制行動，最終順利完成救援任務。

獲救犬隻後續送往動物之家安置，安排健康檢查與醫療照護。經初步評估，犬隻雖略顯消瘦，但整體狀況穩定，研判已流浪一段時間。因未植入晶片，後續將依法公告協尋飼主，若無人認領，將開放認養，為牠尋找溫暖的新家。

動保員除救援任務外，亦肩負動物保護法查核工作，針對未登記、未施打疫苗或不當飼養案件進行稽查與裁處，從源頭降低棄養與傷害風險。

新北市動保處表示，為提升第一線應變能力，動保處每季辦理專業訓練及高空垂吊安全教育，並持續強化設備配置。無論烈日酷暑或風雨交加，動保員始終站在第一線，用行動守護每一個珍貴的生命。

新北市動保員全年無休，利用吊車垂降至河床救援受困犬隻。圖／新北動保處提供
新北市動保員全年無休，利用吊車垂降至河床救援受困犬隻。圖／新北動保處提供

新北

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