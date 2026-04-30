全台5.5萬視障者「僅28隻導盲犬服役中」 供需失衡

每年4月最後一個星期三為國際導盲犬日，惠光導盲犬學校昨辦導盲犬畢業典禮，5組視障者與導盲犬授證上路。全台約有5萬5000名視障者，目前服役中的導盲犬僅28隻，另有13名視障者仍在等待配對。導盲犬培訓不易，除訓練人力、寄養家庭及經費不足外，台灣道路環境複雜、社會接受度仍待提升，是導盲犬難普及的困境。

惠光導盲犬學校秘書長彭筱涵指出，導盲犬不是訓練完成就能直接分派給視障者，每隻狗個性不同，視障者生活型態、行走速度、步伐大小與需求也不同，配對時間難以預測，有些很快，有些可能等半年、一年甚至更久。學校會先與申請者面談，再到住家訪視，也會了解工作地點、上下班路線，並安排視障者與狗狗實際體驗互動，觀察雙方是否適合。

她表示，導盲犬約2個月至1歲前會進入寄養家庭，接受社會化訓練，之後回學校接受1年至1年半專業訓練。配對成功後，學校也會至少追蹤訪視3次以上，確認視障者與導盲犬都獲得妥善照顧。一隻導盲犬從出生、訓練、服役到退休，成本至少約120萬元，目前惠光一年約可完訓4至6隻導盲犬，但一胎訓練成功率僅約4成，部分狗狗因工作意願、專注度、健康或個性因素未能通過，會轉由收養家庭照顧。

彭筱涵說，導盲犬培育瓶頸有3大項，分別是道路環境複雜、寄養家庭及經費不足、訓練師人力有限，一名訓練師同時最多約訓練3隻狗，否則難以掌握每隻狗狀態；幼犬階段也非常仰賴寄養家庭，但寄養家庭須長時間陪伴狗狗，在狗狗做對或做錯時及時回饋，對時間、耐心與愛心都是考驗。

除供給端訓練不易，社會環境也影響視障者申請意願。彭筱涵表示，視障者帶導盲犬求職、租屋、搭車、用餐時，可能遭拒絕；曾有使用者在捷運上被民眾責罵「有沒有常識，帶這麼大的狗搭捷運」，讓視障者即使享受導盲犬陪伴，仍因部分不友善情境而不敢再申請下一隻導盲犬。

她說，有導盲犬在服務過程中遭未繫繩的寵物犬攻擊，甚至曾發生咬傷情形，對導盲犬與視障者都可能造成驚嚇。台灣道路環境本就複雜，「明眼人都很難走」，更何況是一隻狗要帶著看不見的人行走，若社會環境不友善，會增加使用者壓力。

彭筱涵表示，台灣對導盲犬保障法令其實相當完整，身心障礙者權益保障法、道路交通管理處罰條例、住宅法等，都有相關保障，但最大問題在於民眾認知與落實度仍有落差，很多營業場所或業者並非惡意，而是不了解規定才拒絕導盲犬進入，待持續宣導。

惠光導盲犬學校照顧服務總監Julijana GM是克羅埃西亞人，曾在歐洲、香港等地投入導盲犬培訓，實務經驗近40年，她說，雖然手機App等科技化工具日益發達，但對視障者而言，導盲犬心理陪伴支持作用，還是科技無法取代的。她說，國際導盲犬聯盟很重視動物福祉，現在訓練方式採取正向為主，不會強迫動物工作。

惠光導盲犬學校昨舉辦慈心樓動工，市長侯友宜、立委蘇巧慧等人都出席見證，該基地將結合導盲犬培育與訓練、視障者生活重建及職業訓練等功能。彭筱涵表示，導盲犬能協助視障者更自主生活，要讓導盲犬真正普及，除鼓勵更多視障者提出申請，也需要社會支持與友善環境提升，讓導盲犬成為視障者安心行走的另一雙眼。

台灣機車多，道路環境較複雜，是導盲犬上路的一大挑戰。圖／惠光導盲犬學校提供

視障者辜進心與導盲犬Nasa默契十足，辜進心表示，Nasa主動判斷路況、協助改道，已成為他生活中不可或缺的夥伴。記者張策／攝影

惠光導盲犬學校昨舉辦慈心樓動工，市長侯友宜、立委蘇巧慧等人都出席見證，該基地將結合導盲犬培育與訓練、視障者生活重建及職業訓練等功能。圖／惠光導盲犬學校提供

視障者簡顯德正抗癌，仍一邊進修，導盲犬King和主人形影不離，King在新環境摸索得很快，和活動力十足的簡顯德很契合。記者張策／攝影

惠光導盲犬學校昨舉辦慈心樓動工，市長侯友宜出席見證，該基地將結合導盲犬培育與訓練、視障者生活重建及職業訓練等功能。圖／惠光導盲犬學校提供

惠光導盲犬學校照顧服務總監Julijana GM是克羅埃西亞人，曾在歐洲、香港等地投入導盲犬培訓，實務經驗近40年，她說，雖然手機App等科技化工具日益發達，但對視障者而言，導盲犬心理陪伴支持作用，還是科技無法取代的。記者王慧瑛／攝影