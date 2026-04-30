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直擊！台東驚見「藍鵲獵蛇」壓制過山刀！村民：如動物頻道

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣達仁鄉安朔部落聯外道路旁，昨天有村民目擊一幕少見的自然景象，一隻台灣藍鵲正在地面壓制一條過山刀。圖／讀者提供
台東縣達仁鄉安朔部落聯外道路旁，昨天有村民目擊一幕少見的自然景象，一隻台灣藍鵲正在地面壓制一條過山刀。圖／讀者提供

近日天氣持續炎熱，蛇類活動明顯增加。台東縣達仁鄉安朔部落聯外道路旁，昨天有村民目擊一幕少見的自然景象，一隻台灣藍鵲正在地面壓制一條過山刀，並持續以喙啄食其身體，過程引發在地居民關注。

目擊者表示，當時行經該路段時，發現路旁有異常動靜，上前查看才發現是一隻藍鵲正專注捕食。牠不時抬頭警戒四周，隨後迅速低頭啄擊獵物，動作敏捷而果斷。被捕食的過山刀仍可見身體微微扭動，顯示尚有反應，畫面真實且充滿野外生態的張力。

縣府農業處林務保育科長李志鵬指出，台灣藍鵲屬於雜食性鳥類，除攝食果實與昆蟲外，也會捕食小型動物，包括蜥蜴、青蛙，甚至小型蛇類。此次觀察到其捕食過山刀的畫面，雖不常見，但仍屬自然界正常的掠食行為。

此外，也有村民反映，住家農場附近曾發現台灣藍鵲築巢，繁殖期間若有人靠近，藍鵲會主動飛出驅趕，甚至出現俯衝攻擊的行為，讓人印象深刻。專家表示，這類行為多屬護巢本能，並非主動攻擊人類，通常在繁殖季節較為明顯。

農業處強調，近期氣溫升高，蛇類出沒頻率確實增加，提醒民眾外出時多加留意周遭環境，避免誤觸或驚擾野生動物。呼籲民眾若在野外遇見動物捕食或活動情形，應保持適當距離觀察，共同維護自然生態。

這難得一見的畫面，不僅讓民眾近距離見識野生動物的生存樣貌，也再次展現台東地區豐富而多元的自然環境。

台東 藍鵲 台灣藍鵲

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