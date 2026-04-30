遊蕩犬危害 民團籲凍結動保預算

全台逾十四萬隻犬隻在外遊蕩，追車傷人、攻擊野生動物、造成農損等事件頻傳。野保團體估算，過去五年因動物碰撞導致的交通事故，已造成四十二人死亡、一點四萬人受傷；若納入道路安全、農業與生態損失，每年承受總計高達卅六點四億元的社會成本；民團呼籲，農業部提出具體改革方案前應凍結相關預算。

農業部動保司長江文全表示，遊蕩犬管理必須多管齊下，包含飼主責任、寵物登記、絕育等落實，這些工作都需要預算支持，也因為遊蕩犬數量控制也存在城鄉差距，凍結預算會不利相關工作的推動。目前仍以劃設人犬衝突、生態敏感熱區等方向執行。

野灣野生動物保育協會課長王時瑋說，一隻穿山甲每年能吃掉數百萬隻白蟻，且挖掘的洞穴提供不同物種利用，對森林環境具正面助益，根據國際統計，去年遭犬隻攻擊的穿山甲，約造成一點四億元生態損失；政府一邊撥預算保育生態，另一邊卻放任遊蕩犬獵殺野生動物，無疑是國家預算的自相矛盾。

台灣爬行類動物保育協會理事長游崇瑋強調，農業部動保司將大量預算投入捕捉、絕育與回置，卻不願正視源頭管理與餵食責任，正是導致年損卅幾億元社會成本與人命傷亡的罪魁禍首。

野保團體提三大訴求，要求農業部系統性收集全國各地遊蕩動物造成農損、道安及生態等損害數據，建立資料公開平台以供檢視，在「動保法」修法中明確納入長期餵食者的實際管領人責任，並提出具明確期程的減量計畫，將熱區管理法制化。