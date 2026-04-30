嚴選種犬 須8代無攻擊紀錄

一隻導盲犬完訓要經歷千挑萬選，種犬須祖宗八代沒有攻擊紀錄，排除攻擊性基因，才能確保融入人類社會。

全世界導盲犬，拉布拉多占八成，其餘是黃金獵犬、黃金拉拉、標準貴賓等。為了優生學及避免近親繁殖，惠光導盲犬學校持續與世界各國交流，曾送幼犬到香港、南韓，也從日本、紐西蘭、澳洲引進，有些免費贈送，有些付費購買。

台灣本土培育第三代導盲犬Roxy今年二月底誕下台澳混血小公主Daisy，父犬為來自澳洲姊妹校Guide Dogs Victoria（ＧＤＶ）的公犬Gandalf，此次育種為國內首次自其他國家導盲犬機構成功引進種犬冷凍精液後的成果，為台灣導盲犬本土培訓計畫注入新血。這次使用國外進口冷凍精液植入母犬體內人工授精，由動物醫學專家鄭豐邦協助，是Roxy的第一胎。

Daisy目前二個多月大，已經送到寄養家庭代訓，預計一歲再回校安排下一階段訓育。澳洲姊妹校ＧＤＶ預計五月來台灣交流，屆時會去看Daisy，討論更多合作的可能性。

新北惠光導盲犬學校秘書長彭筱涵說，若能保留優良血緣的冷涷精液，就不用擔心種犬過世血緣中斷，甚至相隔幾代再拿出來使用，在導盲犬培育上，會有更高可塑性。

許多人質疑為何不訓練流浪犬？彭筱涵說，導盲犬祖宗八代不能有攻擊過人紀錄，種犬的培育除要篩選與預測導盲犬個性、健康狀況，沒有攻擊性非常重要，以免進入擁擠的車廂因緊張而攻擊人類；如果是流浪犬，難以得知背景、健康、個性與攻擊性等，把關有風險。

導盲犬訓練過程嚴格，種犬繁衍下一代，能順利完訓的導盲犬成功率僅四成，台灣道路環境複雜，導盲犬須有自信、有意願帶領視障者行走，許多導盲犬在訓練過程因專注度不足、工作意願不高等因素淘汰，未能通過考驗。

「每隻導盲犬性格都不同，牠們是視障者的守護天使。」彭筱涵說，人有分內外向，導盲犬也有外向Ｅ狗和內向Ｉ狗，視障者配對過程中，導盲犬體型、個性都是考量因素，通常Ｅ人配Ｅ狗，會比較契合。