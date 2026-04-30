當視障者的眼 導盲犬成靈魂伴侶

導盲犬與視障者朝夕相處，展現忠誠宛如「靈魂伴侶」，當導盲犬戴上導盲鞍工作時，必須絕對專注確保主人安全。一般導盲犬十歲退役，扣除訓練期，服務時光僅寥寥數年，但牠們帶給視障者行的自主與心靈慰藉，是一輩子的溫暖回憶。

六十四歲男子簡顯德十七年前因黃斑部病變，雙眼視力幾近全盲，身為家中經濟支柱，他來不及悲傷，馬上向盲人重建院報到，學習定向訓練等。他之前持白手杖行走，四年前身旁多了導盲犬King相伴，人狗默契十足。他說，「我對King很有信心，牠是走在左邊的天使」，帶給他安全感。

King由日本關西導盲犬學校培育，五個月大時前往惠光導盲犬學校訓練二年多，四年前與簡顯德配對成功。他說，「我是King的第一個主人，King是我的第一隻導盲犬」，緣分很深。但King七歲多，再二年多就要道別，簡顯德說，有天要分開時雖然會不捨，但還是要學習放手。

簡顯德說，King好動外向，一戴上導盲鞍卻很有責任感。他目前樂觀抗癌，住院治療期間King全程陪伴，醫師、護理師查房都先問候King，顯現好人緣。

「我們幾乎廿四小時形影不離，King就像家人。」簡顯德出門時King都陪在身旁，搭配手機導航告知方向，很少失誤。他說，導盲犬是視障者的貴人，培訓團隊功不可沒，善用導盲犬帶路比使用白手杖更方便，白手杖是手的延伸，導盲犬像是另一雙眼，輔助性更強。

視障者辜進心幾乎完全失去視力，日常生活多仰賴導盲犬陪伴。他說，與導盲犬Nasa相處下來，最深刻感受是牠很有自信，也很敢下判斷，比過去的導盲犬更主動，「感覺不只是帶路，而是會幫我一起想怎麼走」。

辜進心說，過去的導盲犬較偏向引導型，遇到障礙會停下來等待指令；Nasa會主動判斷，尋找無障礙路徑，原本路線無法通行就自行改道，像是他的另一雙眼睛。

卅七歲視障者楊川輝表示，過去依賴手杖行走，要碰撞到才能感知障礙，相較下，導盲犬能提前分辨路況，協助避開死角與障礙，讓行走更有方向與節奏，也能協助留意來車狀況，尤其是在油電車、電動車聲音較小的情況下，讓每一步都安心。

楊川輝也說，導盲犬與一般寵物不同，在工作時需遵守規範、避免分心，飼主也需更加留意牠們健康狀況，定期評估是否適合持續工作。