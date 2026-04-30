供需失衡 全台5.5萬視障者 28導盲犬服役

全台約五萬五千名視障者，服役中的導盲犬僅廿八隻，供需嚴重失衡。新北惠光導盲犬學校秘書長彭筱涵說，導盲犬訓練不易，配對未必成功，台灣社會對導盲犬也不夠友善，除鼓勵更多視障者申請，也盼社會支持、改善環境，讓導盲犬成為視障者安心行走的另一雙眼。

國際導盲犬聯盟（ＩＧＤＦ）建議每一百名視障者，應有一隻合格導盲犬。日本卅一萬視障者約有九百隻導盲犬，大約三四四人配一隻犬。衛福部曾統計台灣約五萬五千名視障者，依標準須有五五○隻，台灣僅廿八隻服役導盲犬，實際達成率約百分之五，大約兩千名視障者才能配上一隻導盲犬。

每年四月最後一周的周三為國際導盲犬日，新莊惠光導盲犬學校昨天辦畢業典禮，新北市長侯友宜、立委蘇巧慧等人出席。五組視障者與導盲犬分別獲得工作證和使用者證，領取導盲鞍和紅背心，雙方都開心不已，目前還有十三名視障者等待配對。

惠光導盲犬學校估算，一隻導盲犬從出生、訓練、服役到退休，成本約一二○萬元，一年約完訓四至六隻導盲犬，成功率僅約四成，部分狗狗工作意願、專注度、健康或個性因素未通過，會連同退休犬一併安排收養。

彭筱涵說，導盲犬不是訓練完成就直接分派，每隻狗個性不同，視障者生活型態與需求也不同，配對時間難以預測，有些要等好幾年；學校會先與申請者面談，再到住家訪視是否適合。導盲犬培育瓶頸包括道路環境複雜、欠缺寄養家庭及經費、訓練師人力有限，一名訓練師同時最多訓練三隻，幼犬非常仰賴寄養家庭，在狗狗做對或做錯時及時回饋，耐心與愛心是大考驗。

彭筱涵表示，台灣導盲犬保障法令其實相當完整，但視障者帶導盲犬求職、租屋、搭車、用餐等，仍可能遭到拒絕；還有導盲犬曾在服務過程中遭到未繫繩的寵物犬攻擊，加上台灣道路環境複雜，即使明眼人都很難走，何況是導盲犬帶視障者？

輔仁大學師培中心助理教授山夢嫻表示，導盲犬數量未明顯增加，與台灣道路環境有關，若環境條件不足，導盲犬需求難以被真正發揮；當空間規畫與無障礙設計未以視障者需求為核心時，即使導盲犬培育再完善，也難以完全發揮功能。

視障者簡顯德表示，台灣道路環境對行人不友善，對視障者更不友善，人行道上常見變電箱、公車站牌，以及店家將商品、雜物堆放騎樓空間，要找到一條從頭直直走到尾的人行道幾乎不可能。

惠光導盲犬學校照顧服務總監Julijana GM來自克羅埃西亞，曾在歐洲、香港等地培訓導盲犬，實務經驗近四十年。她說，對視障者而言，科技無法取代導盲犬心理陪伴支持作用，但台灣道路空間較小、機車數量多，整體環境節奏快且更複雜，增加導盲犬判斷與行動的難度。