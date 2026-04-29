【動物冷知識】V字、愛心、45度斜噴 「賞鯨達人」靠噴氣就能辨認是誰
哈囉大家好，我是帽帽！
大家有去賞鯨過嗎？在海上漂流時，最期待的就是鯨魚浮上海面，「噗哈——！」一聲噴出壯觀水柱的瞬間，簡直比看煙火還療癒！
不過你知道嗎？鯨魚噴氣可不是隨便亂噴的。不同的鯨魚因為噴氣孔構造不同，噴出來的「水花形狀」也大有學問！專業的賞鯨達人只要遠遠瞄到一眼噴氣，就能像偵探一樣秒懂：「喔！那是某某鯨啦！」
今天就讓我們一起來看看，這四種鯨魚各具特色的「噴氣冷知識」吧！
作為地球史上最大的動物，藍鯨連呼吸都很有「高度」！他們肺活量驚人，噴出的水柱能直衝 9 到 12 公尺，相當於 3 到 4 層樓高。
這道強力的白色氣柱極其顯眼，即使在幾公里外的海面上，也能一眼認出這位深海巨星的蹤跡！
鯨魚的噴氣孔跟人類的鼻孔一樣，通常成雙成對。不過大多數鯨魚的鼻孔靠得很近，噴氣時看起來就像只有一條水柱。
但露脊鯨就不一樣了，他們的噴氣孔間距長得特別開，這讓他們換氣時，噴出的水霧會向兩側斜上方撐開，形成一個完美的「勝利 V 字型」。
從遠處看去，就像這頭龐然大物正從海裡探出頭，熱情地對著天空比了一個大大的「YA！」。這種自帶表情包的換氣方式，讓他們完全不需要露臉，光靠這對手勢就能成為海上的焦點！
在所有鯨魚中，灰鯨絕對是最會「撩人」的！
當海面風平浪靜時，他們雙噴氣孔噴出的氣流會巧妙交匯，在空中拼出一個巨大的愛心形狀。這道充滿溫度的「溫柔吐息」，就像是深海巨人在換氣時隨手發送的浪漫告白，讓冷冰冰的大海瞬間充滿了粉紅泡泡。
抹香鯨的頭部構造上也有兩個鼻孔，但進化過程非常奇妙——他們右邊的鼻孔天生「阻塞」不通，變成了專門用來產生聲音的構造，只剩下左邊的鼻孔負責呼吸。
這個唯一的噴氣孔位置長在頭部左前方，所以他們換氣時，水柱完全不會直衝雲霄，而是會朝著左前方噴出一個約 45 度的斜角。在專業賞鯨人眼裡，這股「噴歪了」的水霧簡直就是抹香鯨的專屬身分證，遠遠看去，就像海面上出現了一個個傾斜的小驚嘆號，超級好認！
看完這些形狀各異的噴氣，下次去賞鯨時，別再只會指著海面尖叫「是鯨魚、是鯨魚！」
趕快把這篇「鯨魚煙火辨識手冊」收藏起來。下次當你看到前方出現一個傾斜 45 度的噴氣，就能氣定神閒地跟身邊的人說：「喔，那是一頭抹香鯨呢！」包準你瞬間從觀光客升級為大家眼中的「專業賞鯨達人」。
不過，最後還是要小小提醒：雖然噴氣看起來很壯觀，但那氣霧裡可全是濃縮的「鯨魚鼻涕」。如果你剛好在下風處，請記得閉上嘴巴，這份來自海洋巨人的「驚喜」可不是每個人都想品嚐的喔！
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