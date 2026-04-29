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惠光導盲犬學校5組人犬畢業 慈心樓動工打造培育與訓練基地

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜出席並致詞，關心視障者重建與就業。記者張策／攝影
新北市長侯友宜出席並致詞，關心視障者重建與就業。記者張策／攝影

每年4月最後一個星期三為國際導盲犬日，台灣盲人重建院與惠光導盲犬學校今舉辦導盲犬畢業典禮，共5組視障者與導盲犬組成最佳拍檔上路，今也同步啟動「慈心樓」建設工程，未來將整合導盲犬培訓、視障重建與就業服務，打造更完善的支持系統。

本次畢業的5組導盲犬與使用者，分別來自新北高雄、宜蘭及台中2組，經長時間訓練與配對後順利結業，將在日常生活中協助視障者安全行動、提升自主能力，成為彼此最重要的夥伴。

台灣盲人重建院表示，慈心樓將成為全球首座結合導盲犬培育與訓練場地、視障者生活重建及職業訓練、社會企業與教育展示功能的綜合場域，館內除設置視障按摩小棧與音樂咖啡廳，也規畫展示不同年代視覺輔具，呈現輔具演進歷程，讓社會大眾更了解視障者生活需求。

新北市長侯友宜指出，新北市視障人口占全台約15%，其中多數是後天因疾病或意外造成失明，「本來看得到，突然看不到，對當事人和家庭都是很大的衝擊」，要重新適應生活、走回社會並不容易。他說，很感謝盲人重建院長期投入，不只提供訓練與支持，也讓視障朋友有機會重新找到生活方向，「市府能幫忙的一定全力協助」，希望讓更多人走出來、重新參與社會

惠光導盲犬學校秘書長彭筱涵說明，導盲犬幼犬時期會進入寄養家庭進行社會化訓練，滿1歲後回到學校接受專業訓練，並在實際道路環境中累積經驗，完成訓練後與視障者配對，成為生活中的重要夥伴。她也呼籲，民眾在公共場所遇到導盲犬時，應遵守「不餵食、不撫摸、不呼叫、不拒絕導盲犬進入公共場所，並主動詢問視障者是否需要協助」的「四不一問」原則。

行政院政務副秘書長阮昭雄表示，自己家中長期擔任導盲犬寄養家庭，且已延續兩代，對導盲犬培訓過程有深刻體會。他說，導盲犬從小進入家庭生活、接受社會化訓練，過程需要大量時間與耐心，也讓家人更理解視障者日常的不便與需求，「每一次送牠們回學校，都很不捨，但也知道牠們是要去幫助更多人」，未來中央也會持續與地方合作，支持相關資源投入。

新北地檢署檢察長郭永發則指出，盲人重建院也是社會勞動機構之一，目前約有25名社勞人在此服務，透過參與公益工作，有助更生人提早復歸社會並重新融入社區，盼慈心樓完工後發揮更大社會功能。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，自己從2016年起長期參與盲人重建院與導盲犬學校相關工作，協助募款與推廣導盲犬；國民黨立委洪孟楷則指出，慈心樓位於新莊市中心精華地段，原具開發價值，如今投入公益用途更顯難得，兩人皆期盼工程順利推動，持續提升視障者就業與生活支持。

台灣盲人重建院董事長曾瀚霖說，重建院自1951年成立以來，致力提供視障者全人、全程、全方位服務，未來慈心樓將透過按摩服務、咖啡廳及多元職訓，提升視障者就業機會，並打造友善工作環境，協助更多視障者走出家門、找到自我價值。

5組導盲犬與視障者完成訓練後合影留念，正式成為彼此生活中的重要夥伴。記者張策／攝影
5組導盲犬與視障者完成訓練後合影留念，正式成為彼此生活中的重要夥伴。記者張策／攝影

新北市長侯友宜（左三）與各界代表共同出席慈心樓動土儀式，期盼工程順利推動。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（左三）與各界代表共同出席慈心樓動土儀式，期盼工程順利推動。記者張策／攝影

新北市長侯友宜出席「詞新樓」動土典禮。記者張策／攝影
新北市長侯友宜出席「詞新樓」動土典禮。記者張策／攝影

新北市議員翁震州（左）捐贈導盲犬訓練用零食，支持導盲犬培訓工作。記者張策／攝影
新北市議員翁震州（左）捐贈導盲犬訓練用零食，支持導盲犬培訓工作。記者張策／攝影

新北市長侯友宜（左三）與各界代表共同出席慈心樓動土儀式，期盼工程順利推動。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（左三）與各界代表共同出席慈心樓動土儀式，期盼工程順利推動。記者張策／攝影

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