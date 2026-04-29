遊蕩犬5年釀42死1.4萬傷估年損36.4億元 民團籲凍結動保預算

全台逾14萬隻犬隻在外遊蕩，追車傷人、攻擊野生動物、造成農損等事件頻傳。野保團體估算，過去5年因動物碰撞導致的交通事故，已造成42人死亡、1.4萬人受傷；若納入道路安全、農業與生態損失，每年承受總計高達36.4億元的社會成本。民團批評，農業部遊蕩犬管理政策失能，正值立法院預算審查，呼籲在動保司提出具體改革方案前，應凍結相關預算，停止納稅人的錢繼續「餵養失能政策」。

為野生動物而走行動聯盟理事長李宗宸表示，依交通部統計，近5年因動物碰撞造成的交通事故，已導致42人死亡、1萬4030人受傷。若依運輸研究所推估基準換算，遊蕩動物造成的道路安全經濟損失，每年即達34億7118萬元。而道安34.7億元，加上生態損失1.4億元、農損3000萬，總計高達36.4億元。

台灣石虎保育協會理事鄭憲燦說，遊蕩犬造成的農業損失，目前僅彰化縣有較完整統計；若以此推估，全台每年至少發生550起遊蕩犬入侵畜舍事件，農民每年財產損失至少3000萬元，且多半求償無門。

野灣野生動物保育協會課長王時瑋說，一隻穿山甲每年能吃掉數百萬隻白蟻，且挖掘的洞穴提供不同物種利用，對森林環境具正面助益，依2025年國際期刊估算穿山甲的環境價值，去年遭犬隻攻擊的穿山甲，約造成1.4億元生態損失。他批評，政府一邊撥預算保育生態，另一邊卻放任遊蕩犬獵殺野生動物，無疑是國家預算的自相矛盾與資源浪費。

台灣爬行類動物保育協會理事長游崇瑋說，動保司將大量預算投入捕捉、絕育與回置，卻不願正視源頭管理與餵食責任，形成「沒事我餵餵，有事牠浪浪」的權責真空，正是導致年損36億元社會成本與人命傷亡的罪魁禍首。

野保團體提出3大訴求，要求農業部系統性收集全國各地遊蕩動物造成的農損、道安及生態等損害數據，並建立資料公開平台以供檢視；在《動保法》修法中明確納入長期餵食者的「實際管領人」責任；動保司應提出具明確期程的減量計畫，並將熱區管理法制化。