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超呆萌！雪霸首推武陵黃魚鴞育雛24小時直播 偷窺「空中育嬰室」

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
此次調查確認巢中有兩隻幼鳥，推估較大的幼鳥將於5月中旬前後離巢。圖／雪霸處提供
此次調查確認巢中有兩隻幼鳥，推估較大的幼鳥將於5月中旬前後離巢。圖／雪霸處提供

雪霸國家公園管理處攜手屏東科技大學野生動物保育研究所的鳥類生態研究團隊，於今年4月初在武陵七家灣溪畔捕捉到台灣體型最大的貓頭鷹-黃魚鴞雄鳥，並利用衛星定位追蹤發現其繁殖巢位，同時觀察到巢中育有兩隻幼鳥。

這是全台最高海拔繁殖紀錄，為讓大眾近距離觀賞「武陵黃魚鴞育雛」生態，雪霸處即日起推出24小時網路直播，邀請全民一同見證珍貴的育雛歷程。

雪霸處表示，黃魚鴞為珍貴稀有的第二級保育類鳥類，也是台灣唯一以魚類與兩棲類為主食最大型的貓頭鷹，位居溪流食物鏈頂端，數量極為稀少且行蹤隱密，此次於園區七家灣溪長期監測記錄其活動，更創下目前全台已知最高海拔（約1800公尺）繁殖紀錄。

雪霸處自2016年委託拍攝紀錄片「暗夜謎禽－黃魚鴞」後，持續推動長期監測研究。去年起，由屏科大洪孝宇助理教授接續研究，團隊透過設置溪畔棲架觀測族群，並為一隻雄鳥裝設衛星發報器，經數月追蹤，於今年3月發現繁殖跡象，最終在4月10日成功定位這處極為珍貴的巢位。

研究團隊發現巢位位於一株胸徑約1.5公尺的烏心石老樹，樹心中空在Y字型分岔基部形成天然凹槽，內部堆積腐植質與附生蕨類，宛如安全穩定的「空中育嬰室」，此類活樹巢位在武陵地區相當少見，與過去多為枯木樹洞的紀錄截然不同。

由於巢樹生長於陡峭坡地，距地面約20公尺，與溪床落差超過100公尺，透過專業攀樹師協助下完成調查，確認兩隻幼鳥狀況，較大者體重1212公克、約40日齡；較小者899公克、約30日齡。依約60天育雛期推估，較大的幼鳥預計將於5月中旬前後離巢。

屏科大團隊另驚奇發現，透過監視影像也確認母鳥腳環編號，為洪孝宇助理教授於2016年攻讀博士期間所繫放個體。當年牠仍為年輕個體，如今時隔10年再度現身並成功繁殖，不僅顯示黃魚鴞壽命長，也證實其對棲地具有高度忠誠與依賴。

此次推出的黃魚鴞育雛直播（https://www.youtube.com/@NPUSTBirdEcologyLab/live）提供24小時線上觀察雛鳥成長過程，民眾若對育雛行為有疑問，也可於YouTube留言，將由屏科大專業團隊即時互動解說回答。

為讓大眾近距離觀賞「武陵黃魚鴞育雛」生態，雪霸處即日起推出24小時網路直播，邀請全民一同見證珍貴的育雛歷程。圖／雪霸處提供
為讓大眾近距離觀賞「武陵黃魚鴞育雛」生態，雪霸處即日起推出24小時網路直播，邀請全民一同見證珍貴的育雛歷程。圖／雪霸處提供

屏科大研究團隊發現黃魚鴞壽命長，也證實其對棲地具有高度忠誠與依賴。圖／雪霸處提供
屏科大研究團隊發現黃魚鴞壽命長，也證實其對棲地具有高度忠誠與依賴。圖／雪霸處提供

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