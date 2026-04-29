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台東杉原灣驚見「人形漂流物」 竟是受困的少見欖蠵龜

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東杉原灣昨下午發生海洋生物受困事件，縣府海岸巡邏員於巡查時，在距離岸邊約50公尺海面發現疑似人形漂流物，未料靠近後發現為一隻遭漁網纏繞的海龜，經即刻搶救後成功脫困。圖／台東縣政府提供
台東杉原灣昨下午發生海洋生物受困事件，縣府海岸巡邏員於巡查時，在距離岸邊約50公尺海面發現疑似人形漂流物，未料靠近後發現為一隻遭漁網纏繞的海龜，經即刻搶救後成功脫困。圖／台東縣政府提供

台東杉原灣昨下午發生海洋生物受困事件。縣府海岸巡邏員於巡查時，在距離岸邊約50公尺海面發現疑似人形漂流物，第一時間擔心有人落海，隨即通報相關單位並展開救援，未料靠近後發現為一隻遭漁網纏繞的海龜，經即刻搶救後成功脫困，後續轉送專業單位照護。

海岸巡邏員指出，當天下午2時許巡查海域時，發現海面漂浮不明物體，外觀類似人體，研判可能為落海受困民眾，立即通報縣府及海巡單位，同時攜帶救生裝備下海查看。約3分鐘後接觸該漂流物，確認為一隻大型海龜遭漁網緊密纏繞，隨即將海龜連同漁網拖回岸邊進行處置。

巡邏員表示，將海龜帶回沙灘後，立即以工具割除纏繞漁網，成功協助其脫困。經初步觀察，海龜後肢有受傷情形，但整體活動力尚屬正常，仍可自行移動。

隨後，海巡與海洋保育人員趕抵現場進行檢查，依其外型與特徵初步判定為國內較少見的欖蠵龜，體長約50公分。經評估後確認生命徵象穩定，無立即危險，依海洋生物救援程序，轉送至國立海洋生物博物館進一步觀察與照護。

縣府表示，杉原灣每年4月至10月開放遊憩，並配置合格救生員及巡邏人員維護水域安全與海洋保育。此次事件也顯示海域巡查的重要性，成功即時挽救一條寶貴生命。

縣府呼籲，漁業作業應妥善管理漁具，避免廢棄或遺留海中造成生態危害，民眾進行海域活動時亦勿隨意丟棄垃圾。如發現海面有異常漂流物或海洋生物受困情形，應立即通報現場人員或撥打海巡專線118，共同守護海洋環境。

海龜 沙灘 台東

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