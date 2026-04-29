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禁養動物新制5月1日上路 已經是「家人」該怎麼辦 農業部解答

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
5月1日起，禁止家庭飼養3大類動物，毒蛇、浣熊、河口鱷。圖／農業部提供
5月1日起，禁止家庭飼養3大類動物，毒蛇、浣熊、河口鱷。圖／農業部提供

守護動物福利，也守護公共安全，農業部說，自今年5月1日起，禁止家庭飼養三大類動物，毒蛇、浣熊、河口鱷。於公告生效前已飼養者，仍可繼續飼養，但須於1年內向動物所在地縣市政府辦理登記備查，否則最高將處25萬元罰鍰，並沒入動物。

為什麼禁止飼養這幾種動物？農業部在臉書粉專表示，最主要的考量，就是安全。這些動物本身具高度攻擊性，像毒蛇具有劇毒性且國內缺乏相關血清，如果此類動物若遭棄養或不慎逃逸，將對民眾及環境造成嚴重威脅。守護安全，也是守護動物。

除了安全考量，農業部表示，牠們的飼養需求也相當特殊。以河口鱷為例，最大可以長到6公尺，就需要足夠的空間才能讓牠健康成長。事實上，這類動物（640種）大多自2022年起就禁止輸入。經過與各界的溝通及公告期後，自5月1日起將管理範圍從「禁止輸入」擴大至「禁止一般家庭飼養」。

至於已經飼養了怎麼辦？農業部表示，只要完成登記，並經所在地的縣市政府備查，「就可以繼續飼養，牠依然是你的家人」。提醒飼主，最晚在明年4月30日前完成登記備查。如果超過時間沒有登記，或私自繁殖，將依法處以罰鍰並沒收動物。如有相關疑問，可撥打1959動物保護專線，或洽所在縣市政府的動物保護機關。

5月1日起，禁止家庭飼養3大類動物，毒蛇、浣熊、河口鱷。提醒飼主，最晚在明年4月30日前完成登記備查。圖／農業部提供
5月1日起，禁止家庭飼養3大類動物，毒蛇、浣熊、河口鱷。提醒飼主，最晚在明年4月30日前完成登記備查。圖／農業部提供

5月1日起，禁止家庭飼養3大類動物，毒蛇、浣熊、河口鱷。提醒飼主，最晚在明年4月30日前完成登記備查。圖／農業部提供
5月1日起，禁止家庭飼養3大類動物，毒蛇、浣熊、河口鱷。提醒飼主，最晚在明年4月30日前完成登記備查。圖／農業部提供

5月1日起，禁止家庭飼養3大類動物，毒蛇、浣熊、河口鱷。提醒飼主，最晚在明年4月30日前完成登記備查。圖／農業部提供
5月1日起，禁止家庭飼養3大類動物，毒蛇、浣熊、河口鱷。提醒飼主，最晚在明年4月30日前完成登記備查。圖／農業部提供

農業部 浣熊

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