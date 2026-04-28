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台東杉原灣驚見受困欖蠵龜 海巡即刻救援送醫治療

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
海洋委員會海巡署第十巡防區指揮部今下午2時47分接獲民眾通報，於台東杉原灣岸際發現一隻受傷保育類欖蠵龜。圖／第一三岸巡隊提供
海洋委員會海巡署第十巡防區指揮部今下午2時47分接獲民眾通報，於台東杉原灣岸際發現一隻受傷保育類欖蠵龜。圖／第一三岸巡隊提供

海洋委員會海巡署第十巡防區指揮部今下午2時47分接獲民眾通報，於台東杉原灣岸際發現一隻受傷海龜。經查為保育類欖蠵龜，其後肢遭漁網嚴重纏繞，前肢亦有挫傷情形，急需協助處理。

第一三岸巡隊第二機動巡邏站接獲通報後，立即派遣人員趕赴現場，先行評估海龜狀況，並小心移除纏繞於後肢的漁網，避免造成二次傷害。同時通報縣府畜產保育單位及海洋委員會海洋保育署 台東海洋保育站派員支援。

經專業人員現場辨識，確認該海龜為欖蠵龜，隨後由縣府接手後送至國立海洋生物博物館 進行醫療照護，期盼能恢復健康後重返自然海域。

海巡單位表示，台東沿海生態資源豐富，海洋生物上岸擱淺或產卵情形時有所見。呼籲民眾如遇海龜產卵，應保持適當距離，避免驚擾，夜間並減少手電筒等光源使用，以降低對生態的影響。

若發現海洋生物受困或相關保育案件，可撥打「118」服務專線通報，海巡人員將立即前往協助處理，共同守護海洋資源永續。此外，海巡署也持續招募青年投入海域安全與生態保育行列。

第一三岸巡隊第二機動巡邏站接獲通報後，立即派遣人員趕赴現場，先行評估海龜狀況，並小心移除纏繞於後肢的漁網，避免造成二次傷害。圖／第一三岸巡隊提供
第一三岸巡隊第二機動巡邏站接獲通報後，立即派遣人員趕赴現場，先行評估海龜狀況，並小心移除纏繞於後肢的漁網，避免造成二次傷害。圖／第一三岸巡隊提供

台東 海龜 海巡署

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