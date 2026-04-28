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把消失的台灣檫樹種回來 雪霸國家公園與多方公私協力保護「國蝶」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
台灣寬尾鳳蝶的成蝶。圖／雪霸國家公園管理處提供
台灣寬尾鳳蝶的成蝶。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園管理處今天在新竹縣五峰鄉白蘭部落，與農業部林業及自然保育署宜蘭分署、葡萄王生技公司及台灣寬尾鳳蝶保育跨域合作平台成員，共同舉辦「公私協力護國蝶，攜手部落新篇章」植樹活動，為保育台灣瀕臨滅絕的保育類野生動物「台灣寬尾鳳蝶」，並宣示持續推展棲地復育與營造等重要工作。

國家公園署長王成機表示，台灣寬尾鳳蝶目前是台灣瀕臨絕種的一級保護物種，也是國家公園具指標性的物種，幼蟲食性具專一性，寄植物僅有「台灣檫樹」，牠的生存與台灣檫樹分布息息相關，因此這次在活動現場種下40株台灣檫樹小苗，及海州常山、金毛杜鵑、冇骨消等10種300株的台灣原生種蜜源植物小苗，共計340株，盼能有效提升台灣寬尾鳳蝶族群的生存機會與擴大棲地範圍，更是邁向「其他有效地區保育措施」OECM的重要一步。

王成機指出，保育與復育工作需要政府、企業、專家及全民共同參與，葡萄王生技公司自2025年起與雪霸管理處簽署合作備忘錄，投入企業ESG力量，資助雪霸國家公園園區及鄰近地區台灣寬尾鳳蝶棲地復育工作；林保署宜蘭分署提供台灣檫樹實生苗、國立中興大學教授邱清安提供蜜源植物苗木並規畫植樹區域的苗木配置；白蘭部落永續發展協會部落夥伴提供土地供種植台灣寬尾鳳蝶所需的台灣檫樹與蜜源植物，並協助未來的澆灌工作，落實在地社區參與。

雪管處指出，為改善台灣寬尾鳳蝶的生存困境，自2023年起與武陵農場、林保署宜蘭分署及新竹分署、台灣蝴蝶保育學會、白蘭部落永續發展協會及多位專家學者組成｢台灣寬尾鳳蝶保育跨域合作平台｣，啟動「台灣寬尾鳳蝶保育行動計畫」，擬訂現有棲地改善、增加棲地、培育苗木、長期調查研究及環境教育宣導等5項保育行動策略，並於2025年與武陵農場共同營造0.3公頃棲地，今年再依據平台成員共識，將棲地復育行動擴展至觀霧園區鄰近的白蘭部落，並將持續推動研究監測、棲地改善與環境教育。

雪管處表示，台灣寬尾鳳蝶於1932年在宜蘭首度由日本人鈴木利一採集發現，過往記載顯示族群數量相當稀少，近年受氣候變遷及棲地劣化影響，族群僅於宜蘭太平山地區較易發現蹤影，據白蘭部落長者描述，早年曾有許多台灣檫樹及台灣寬尾鳳蝶的蹤影，這次活動期待在社會各界努力下，將台灣檫樹種回來，並於白蘭部落再度見到夢幻之蝶自在飛舞於山林間的身影。

國家公園署長王成機在「公私協力護國蝶、攜手部落新篇章」植樹活動中致詞。圖／雪霸國家公園管理處提供
國家公園署長王成機在「公私協力護國蝶、攜手部落新篇章」植樹活動中致詞。圖／雪霸國家公園管理處提供

啃食台灣檫樹葉片的台灣寬尾鳳蝶幼蟲。圖／雪霸國家公園管理處提供
啃食台灣檫樹葉片的台灣寬尾鳳蝶幼蟲。圖／雪霸國家公園管理處提供

「公私協力護國蝶，攜手部落新篇章」植樹活動大合照。圖／雪霸國家公園管理處提供
「公私協力護國蝶，攜手部落新篇章」植樹活動大合照。圖／雪霸國家公園管理處提供

台灣寬尾鳳蝶於金毛杜鵑採蜜。圖／雪霸國家公園管理處提供
台灣寬尾鳳蝶於金毛杜鵑採蜜。圖／雪霸國家公園管理處提供

林保署 國家公園 宜蘭 雪霸 復育 寬尾鳳蝶

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