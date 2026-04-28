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壽山動物園最資深黑熊奶奶「瑪莉」 睡夢中優雅離世

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
動物園最資深的黑熊奶奶「瑪莉」今天傳出死訊，粉絲祝福瑪莉奶奶一路好走。圖／取自壽山動物園粉專
動物園最資深的黑熊奶奶「瑪莉」今天傳出死訊，粉絲祝福瑪莉奶奶一路好走。圖／取自壽山動物園粉專

高雄壽山動物園高齡明星動物今天又傳死訊，動物園最資深的黑熊奶奶「瑪莉」今天上午在睡夢中安詳離世，30年精彩生命圓滿謝幕。年初至今，動物園已有非洲象「阿里」、白老虎「昭海」及非洲獅「二哥」陸續離世，黑熊奶奶「瑪莉」是第4隻死亡的明星動物。

今天中午，壽山動物園粉專出現讓廣大粉絲心碎的消息，黑熊瑪莉奶奶30年精彩生命在今天宣告圓滿謝幕，園方特別發文告別。

園方指出，瑪莉奶奶是在2020年來壽山安置，牠總是以慵懶、優雅的步調生活，不管是慢步在樹葉堆上，都是優哉地抬腿伸展，那份「歲月靜好」的模樣，撫慰了無數遊客的心。

為了方便瑪莉奶奶進出，動物園改建了地面水池當牠的專屬澡堂，讓奶奶可以輕抬腳步就能享受泡澡樂趣。園方說，即使下班時間到了，保育員總會耐心等候步履蹣跚的牠，慢慢陪牠走回內舍休息。

園方強調，「在完善的醫療與醫療照護下，瑪莉平安度過了在園區的每一天，旅程圓滿」。

動物園最資深的黑熊奶奶「瑪莉」今天傳出死訊，粉絲祝福瑪莉奶奶一路好走。圖／取自壽山動物園粉專
動物園最資深的黑熊奶奶「瑪莉」今天傳出死訊，粉絲祝福瑪莉奶奶一路好走。圖／取自壽山動物園粉專

動物園最資深的黑熊奶奶「瑪莉」今天上午在睡夢中安詳離世。圖／取自壽山動物園粉專
動物園最資深的黑熊奶奶「瑪莉」今天上午在睡夢中安詳離世。圖／取自壽山動物園粉專

動物園 非洲 壽山動物園 黑熊

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