寵物美容定型化契約引爭議 張志豪指五大缺失

台北市大安區出現今年1月出現全國首例漢他病毒症候群死亡病例，也有民眾抱怨公共場所常見老鼠出沒，有網友爆料動物園展場內也出現老鼠，議員要求應徹底根除，確保動物安全。園方表示，鼠患問題一直都在，若展場內有老鼠會立即捕捉，也有請防鼠達人加強園內相關措施。

2026-04-27 16:09