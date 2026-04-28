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寵物美容定型化契約引爭議 張志豪指五大缺失

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
民眾黨台北市議員張志豪（左起）、林珍羽、民眾黨立委洪毓祥、寵物美容師協會籌備主任黃昊倫，上午在台灣民眾黨立法院黨團舉行「農業部失能再+1 寵物權益當兒戲」記者會，針對法令提出質疑。記者黃義書／攝影
民眾黨台北市議員張志豪（左起）、林珍羽、民眾黨立委洪毓祥、寵物美容師協會籌備主任黃昊倫，上午在台灣民眾黨立法院黨團舉行「農業部失能再+1 寵物權益當兒戲」記者會，針對法令提出質疑。記者黃義書／攝影

民眾黨立委洪毓祥、台北市議員張志豪、林珍羽、寵物美容師協會籌辦主任黃昊倫，上午在民眾黨立院黨團舉行「農業部失能再+1 寵物權益當兒戲」記者會，洪毓祥表示農業部繼動物用藥新制拍板暫緩，去年上路的「寵物美容定型化契約」再度引發爭議。

張志豪表示接獲民眾陳情「寵物美容定型化契約」有五大缺失，首先契約禁止加收費用，但飼主先被「收好收滿」、寵物異常傷亡如何妥善處理、寵物美容逾時定義不明、契約需填身分證字號讓飼主憂個資外洩與包月收費逾一萬元要求業者要銀行信託。

張志豪指出定型化契約從制度設計、執行層面，均與現實存在落差，加上很多業者沒有加入公會，導致契約上路很多業者不知情，若被稽查且未於期限內改正，最高可罰30萬元，對小型業者衝擊大。

民眾黨立委洪毓祥（中）、台北市議員林珍羽（左）與<a href='/search/tagging/2/寵物美容師' rel='寵物美容師' data-rel='/2/181290' class='tag'><strong>寵物美容師</strong></a>協會籌辦主任黃昊倫（右），上午在民眾黨立院黨團舉行「農業部失能再+1 寵物權益當兒戲」記者會。記者黃義書／攝影
民眾黨立委洪毓祥（中）、台北市議員林珍羽（左）與寵物美容師協會籌辦主任黃昊倫（右），上午在民眾黨立院黨團舉行「農業部失能再+1 寵物權益當兒戲」記者會。記者黃義書／攝影

民眾黨 農業部 寵物 寵物美容師 飼主 洪毓祥

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