聽新聞
0:00 / 0:00
寵物美容定型化契約引爭議 張志豪指五大缺失
民眾黨立委洪毓祥、台北市議員張志豪、林珍羽、寵物美容師協會籌辦主任黃昊倫，上午在民眾黨立院黨團舉行「農業部失能再+1 寵物權益當兒戲」記者會，洪毓祥表示農業部繼動物用藥新制拍板暫緩，去年上路的「寵物美容定型化契約」再度引發爭議。
張志豪表示接獲民眾陳情「寵物美容定型化契約」有五大缺失，首先契約禁止加收費用，但飼主先被「收好收滿」、寵物異常傷亡如何妥善處理、寵物美容逾時定義不明、契約需填身分證字號讓飼主憂個資外洩與包月收費逾一萬元要求業者要銀行信託。
張志豪指出定型化契約從制度設計、執行層面，均與現實存在落差，加上很多業者沒有加入公會，導致契約上路很多業者不知情，若被稽查且未於期限內改正，最高可罰30萬元，對小型業者衝擊大。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。