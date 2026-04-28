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挖淺溝為陸蟹開闢百米新家 台中居民和大學生小朋友動手作
台中大甲溪出海口周邊的陸蟹將進入繁殖期，林業及自然保育署台中分署與東海大學生態與環境研究中心，最近連續二天和荒野保護協會台中分會、高北社區居民、東海大學及靜宜大學學生共96人次，在台中市清水區高北番仔寮保安林，以自然手作的方式，為陸蟹開闢百米宜居、多樣化的棲地。
高北番仔寮保安林位於大甲溪出海口南岸，有珍貴的湧泉與低窪濕地，是國土生態綠網「台中海岸濕地保育軸帶」的重要節點。此處紀錄有紅螯螳臂蟹、日本絨螯蟹及毛足特氏蟹等超過10種陸蟹。
陸蟹的生命循環與海岸林相關，每年5月至10月繁殖期，成蟹會由海岸林出發，橫越海堤抵達海邊釋幼；待海中的幼蟲發育為幼蟹後，會再度爬回海岸林生活與成長。高北番仔寮保安林是高美陸蟹重要的棲身之所。
這次眾人手作陸蟹的家營造濕潤棲地，居民、大學生和小朋友用圓鍬一起挖掘淺溝，順著林下鬱閉處挖掘土溝，成功將天然湧泉引導至65公尺遠的溝渠，有效擴大穩定水源的覆蓋面積。雨水保濕區是挖掘直線與分支交錯的淺溝，強化降雨後的保水效力，維持保安林濕度。
眾人齊心打造的百米手作水路，原本乾涸的林地變得濕潤，讓喜好濕潤環境的陸蟹能順利深入保安林棲息；林業保育署台中分署期許透過持續的生態監測與棲地優化，讓高北番仔寮保安林成為兼具生物多樣性、濕地修復與調蓄功能的全方位生態綠網。
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