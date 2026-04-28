石虎淺山田野現蹤跡 台中推「生態給付」農民耕作生產兼顧生態保育

在台中淺山的田野間，有農民發現夜裡出現石虎，台中市政府農業局推動「生態服務給付」政策，友善農地面積從10.84公頃到去年突破42公頃，讓農民在耕作之餘，也成為守護石虎的夥伴，逐步打造人與自然共存的友善農業環境。

台中市農業局表示，台中市配合中央推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」，透過制度化獎勵，鼓勵農民在農地經營中兼顧生產與生態保育，結合社區巡守、生態監測與自主通報等機制，逐步建構「農民、社區與生態共好」的保育網絡。截至2025年底，台中市友善農地面積已逾42公頃，並輔導成立8支社區巡守隊，石虎守護能量持續擴大。

林業署表示，因應農田生態系面臨開發及工業化農業衝擊，台灣的生態保育工作從單純的物種復育及保護區劃設，發展至與民眾生活結合的棲地管理，為維護出現瀕危野生動物或具生物多樣性重要棲地，農民與地主可能因此面臨農產減收、土地利用方式受限、交通開發受阻等衍生成本。

基於保育成果全民共享，成本由全民承擔概念，透過生態服務給付提供誘因，以生態薪水概念，鼓勵民眾採取對瀕危物種族群及重要棲地保護有利的作為，或作為農損之補償，「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，建立系統性的給付架構，發展兼顧居民生活與生計的保育措施。以石虎為例，友善農地全期農作不使用除草劑、毒鼠藥、毒餌、非友善之防治網，並符合農藥安全檢出規範，每公頃每年最高可核發2萬元。

農業局指出，政策自2021年推動至今，初期友善農地面積約10.84公頃，隨著農民逐漸認同友善耕作理念，面積逐年成長至去年突破42公頃。從東勢、新社等石虎核心棲地出發，逐步擴展至其他淺山地區；巡守隊也由最初3隊增加至8隊，越來越多在地居民加入守護行列，讓農地成為野生動物安心活動的家。

農業局表示，目前台中已有40位農友取得「友善石虎農作標章」，從水稻、雜糧到柑橘等多元作物，都能在友善耕作下安心生長。這些農產品是土地的收穫，更承載著農民與石虎共存的故事。

農業局表示，生態服務給付的核心，是讓農民在守護環境的同時，也能獲得實質支持，補足友善耕作所增加的成本與心力。