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修動保法 聚焦餵食是否即飼主

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

遊蕩犬追車、咬人、傷野生動物，問題日益嚴重，立法院審議動保法修正草案，是否將禁餵食遊蕩動物入法，各方意見分歧。農業部表示，本會期應會續審草案，審議重點將放在飼主定義的調整，例如是否餵食就等同飼主等，但這部分須在立法院委員會達到共識，並考量舉證可行性。

上會期動保法審議焦點包含立委張雅琳所提，設立遊蕩動物侵擾的衝突熱區並禁止餵食，透過上升到法律位階，避免遊蕩犬管理措施可能隨時因經費、人力等因素中止，有效減少遊蕩犬造成的農損、人民生命財產損失等。

另外，上次審議帶來最多討論的，是立委蔡易餘等人所提案，新增定時定點餵食者等同飼主的認定，目的在於餵食民眾應負起責任，避免餵食的動物造成生命財產損失時無法追償。

農業部動保司長江文全表示，本會期應會續審未完成的動保法修正草案，但目前委員會尚未安排議程，至於是否要設立衝突熱區還得視屆時的討論狀況而定，但會傾向有共識的部分先做法制處理。

至於是否要將禁止餵食上升到法律位階，江文全並未鬆口與表態，僅強調這部分仍須社會共識，應有縝密的討論，也要考量舉證的可行性，因此重點還是要回到飼主責任的加強，這次續審的一大重點也會是飼主定義的調整。

另美國密西根州的阿皮納市（Alpena）日前通過一項城市浪貓管理修正案，規定只要民眾餵養流浪貓將被視為該動物飼主，除要承擔照顧責任外，還要自費幫貓結紮，避免無主貓不斷增加。該修正案在該地也引發不少爭議。國內近期有民眾對此展開討論，認為台灣政府應參考，避免民眾一味餵食，卻又不想承擔責任。

立法院 農業部 動保法 飼主

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